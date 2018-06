Rischia di essere una boutade La pace fiscale? Un condono Stoccate alla

Consiglio Ue - piccoli segnali di ottimismo. Ma l'accordo Rischia di essere al ribasso : Domani e venerdì a Bruxelles si tiene il Consiglio Europeo e mai come questa volta il vertice dei leader politici dei 28 Paesi membri dell'Ue metterà a nudo le divisioni tra partner che rimangono portatori di interessi nazionali. Il tema più scottante sul tavolo sarà quello della crisi migratoria, con l'Italia che dovrà guardarsi dal "trappolone" che il fronte franco-tedesco-spagnolo si prepara a tenderle soprattutto sul tema dei centri di ...

Gli alleati europei di Salvini Rischiano di essere i peggiori nemici dell'Italia (non solo sui migranti) : Il governo Conte, il contratto e le due linee che potrebbero far implodere l'esecutivo. L'intervista del direttore Claudio Cerasa alla trasmissione radiofonica di Rtl 102.5 "A tutto campo"

Così Rischia di essere ingoiato Di Maio : ... sia alle aziende sia ai nostri giovani e un ritardo clamoroso nell'utilizzo delle risorse già stanziate per i Competence Center dall'altro ministero di di Maio dell'economia dal Piano industria 4.0,...

Altro terremoto nel calcio italiano - classifiche pronte ad essere ribaltate : nuove squadre nei guai - 12 club Rischiano grosso [DETTAGLI] : Sono ore caldissime per quanto riguarda il calcio italiano, in particolar modo nelle ultime ore nuovo terremoto che rischia di riscrivere le classifiche per il prossimo campionato. Una situazione delicata è sicuramente quella che riguarda il Parma, la nuova indagine della procura federale ha nel mirino Spezia-Parma. La Figc ha aperto un’inchiesta in merito alla gara che ha sancito la promozione dei Ducali, relativamente ad alcuni messaggi nel ...

Il Segreto anticipazioni : NAZARIA Rischia di essere uccisa ma MAURICIO… : Nel corso dei mesi estivi de Il Segreto, i telespettatori faranno lo conoscenza di Vicente (Jorge Coralles), un vecchio “nemico” di NAZARIA Gorostiza (Cayetana Cabezas). Giunto a Puente Viejo per obbligare la governante a restituirgli i soldi di un antico debito, l’ultimo arrivato si farà sempre più pericoloso e arriverà addirittura a rapire Miguel, il figlio Segreto di NAZARIA, pur di riuscire nel suo scopo… Dando uno ...

Governo - Scanzi : “Salvini è il politico più scafato. Dipende tutto da Di Maio - M5s Rischia di essere fagocitato dalla Lega” : “Sono sempre d’accordo con Cacciari, a prescindere, anche perché, se disgraziatamente gli do torto, ho paura che lui scenda e mi dia uno schiaffo. Lui è un po’ il Chuck Norris dei filosofi“. E’ la premessa ironica del giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, commentando a Dimartedì (La7) l’analisi del filosofo Massimo Cacciari sul Governo Conte e sull’accordo M5s-Lega. Scanzi osserva: ...

F1 - GP Canada 2018 : problemi sul motore della Red Bull. Daniel Ricciardo Rischia di essere penalizzato : Brutte notizie in casa Red Bull in vista del GP del Canada 2018, previsto nel prossimo weekend. Il progettista Adrian Newey, papà della RB14, ha confermato che Daniel Ricciardo, dopo i problemi tecnici avuti nel corso della gara di Monaco, sconterà almeno dieci posizioni di penalità sulla griglia di partenza a Montreal. Newey ha dichiarato all’agenzia Reuters che il funzionamento dell’unità MGU-K della power unit è compromesso e non ...

Perché un Ministero sulla Disabilità Rischia di essere un preoccupante passo indietro : Il nuovo governo prevede un Ministero della Famiglia e della Disabilità e già questa denominazione è preoccupante perché rimanda all'idea di una centralità della patologia, dalla disabilità, mettendo in secondo piano tutti i passi fatti negli ultimi decenni per affermare una cultura delle "persone" con disabilità. La centralità della persona (non ci dovrebbe essere più bisogno di ...

Palestina - un villaggio Rischia di essere demolito con l’ok della Corte suprema israeliana : Mentre chiudo questo post, la mattina di domenica 3 giugno, i bulldozer israeliani ancora non si sono presentati al villaggio di Khan al-Ahmar per demolire le strutture abitative e trasferire a forza gli abitanti, circa 200 beduini jahalin palestinesi, presso l’ex discarica di Gerusalemme, vicino al villaggio di Abu Dis. Forse a rallentare la fretta delle autorità militari israeliane sono state le prime pressioni internazionali, tra cui ...

Carofiglio 'Salvini col mio libro sotto braccio è una buona notizia che un politico legga'. E su Conte 'Rischia di essere un premier ... : In passato, per esempio, probabilmente non avrebbe fatto la diretta Facebook nella quale invitava alla calma dopo la scelta di Mattarella di non nominare Savona all'Economia e le dichiarazioni - in ...

Salute : il 22% della popolazione mondiale Rischia di essere obesa nel 2045 : I ricercatori riunitisi al Congresso europeo sull’obesità a Vienna hanno lanciato l’allarme: se la tendenza attuale sarà confermata, circa un quarto della popolazione mondiale sarà obesa nel 2045. Secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità, circa il 13% degli adulti (11% degli uomini e il 15% donne) era obeso nel 2016: tale percentuale, rischia di salire al 22% nel 2045, secondo quanto emerso dalle proiezioni dei ...

Altamura - dottoressa Rischia di essere violentata in ospedale : salvata da 4 infermieri : Molte parole sono state spese in merito agli ultimi fatti di cronaca che hanno visto protagonisti guardie mediche e personale sociosanitario. Nonostante l'argomento sia stato ampiamente trattato da giornali e programmi televisivi, questo non è bastato a ...

Cina - il parabrezza dell’aereo si rompe : co-pilota Rischia di essere risucchiato a 9mila metri [VIDEO] : Pauroso incidente aereo in Cina dove grazie alla freddezza e alla bravura del comandante si è evitata un’incredibile tragedia l’Airbus A319 della compagnia Sichuan Airlines, partito dalla città cinese di Chongqing e diretto a Lhasa è stato protagonista di un incredibile incidente aereo finito nel migliore dei modi grazie alla bravura e alla freddezza del comandante Liu Chuanjian. Nel momento in cui l’aeromobile si trovava a 32 mila piedi di ...