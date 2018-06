Rinnovabili : Geologi - da geotermia enormi potenzialità non sfruttate (2) : (AdnKronos) – Sullo sfruttamento dell’energia geotermica interviene anche Vincenzo Giovine, Vice Presidente e Coordinatore della Commissione Ambiente del CNG: “la diffusione e l’utilizzo della geotermia a bassa entalpia come fonte di energia pulita e sostenibile, in perfetta sintonia con la tutela dell’ambiente non risulta, oggi, ancora adeguatamente impiegata a livello generale nel territorio italiano”.Il ...

Rinnovabili : Geologi - da geotermia enormi potenzialità non sfruttate : Roma, 28 giu. (AdnKronos) – “Se parliamo di fonti da energia rinnovabile, il bilancio è positivo per l’Italia, visto che abbiamo già raggiunto gli obiettivi fissati per il 2020. Tra le energie verdi, tuttavia, chi segna il passo è proprio la geotermia che ha potenzialità enormi ancora non sfruttate, mentre eolico e fotovoltaico sono ormai prossime alla saturazione”. Queste le parole di Francesco Peduto, Presidente del ...

Rinnovabili : Geologi - da geotermia enormi potenzialità non sfruttate (2) : (AdnKronos) – Sullo sfruttamento dell’energia geotermica interviene anche Vincenzo Giovine, Vice Presidente e Coordinatore della Commissione Ambiente del CNG: “la diffusione e l’utilizzo della geotermia a bassa entalpia come fonte di energia pulita e sostenibile, in perfetta sintonia con la tutela dell’ambiente non risulta, oggi, ancora adeguatamente impiegata a livello generale nel territorio italiano”.Il ...

Rinnovabili : Geologi - da geotermia enormi potenzialità non sfruttate : Roma, 28 giu. (AdnKronos) – “Se parliamo di fonti da energia rinnovabile, il bilancio è positivo per l’Italia, visto che abbiamo già raggiunto gli obiettivi fissati per il 2020. Tra le energie verdi, tuttavia, chi segna il passo è proprio la geotermia che ha potenzialità enormi ancora non sfruttate, mentre eolico e fotovoltaico sono ormai prossime alla saturazione”. Queste le parole di Francesco Peduto, Presidente del ...

Rinnovabili : Geologi - da geotermia enormi potenzialità non sfruttate (2) : (AdnKronos) – Sullo sfruttamento dell’energia geotermica interviene anche Vincenzo Giovine, Vice Presidente e Coordinatore della Commissione Ambiente del CNG: “la diffusione e l’utilizzo della geotermia a bassa entalpia come fonte di energia pulita e sostenibile, in perfetta sintonia con la tutela dell’ambiente non risulta, oggi, ancora adeguatamente impiegata a livello generale nel territorio italiano”.Il ...

Rinnovabili - geologi : “La geotermia ha enormi potenzialità non sfruttate che porterebbero vantaggi” : “Se parliamo di fonti da energia rinnovabile, il bilancio è positivo per l’Italia, visto che abbiamo già raggiunto gli obiettivi fissati per il 2020. Tra le energie verdi, tuttavia, chi segna il passo è proprio la geotermia che ha potenzialità enormi ancora non sfruttate, mentre eolico e fotovoltaico sono ormai prossime alla saturazione”. Queste le parole di Francesco Peduto, Presidente del Consiglio dei geologi intervenendo al Convegno ...

Geologi - Rinnovabili : la geotermia e le potenzialità non sfruttate : rinnovabili, i Geologi: la geotermia ha enormi potenzialità non sfruttate che porterebbero vantaggi sia all’ambiente sia al portafoglio dei cittadini

Rinnovabili - i geologi : è necessaria un'unica legge : Le Rinnovabili rappresentano il futuro dell'economia del nostro Paese, in linea anche con l'obiettivo 7 dell'Agenda 2030 dell'Onu che recita: "Aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota di ...