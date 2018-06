Rinnovabili | Geologi | da geotermia enormi potenzialità non sfruttate 2

meteoweb.eu

(Di giovedì 28 giugno 2018) (AdnKronos) – Sullo sfruttamento dell’energia geotermica interviene anche Vincenzo Giovine, Vice Presidente e Coordinatore della Commissione Ambiente del CNG: “la diffusione e l’utilizzo dellaa bassa entalpia come fonte di energia pulita e sostenibile, in perfetta sintonia con la tutela dell’ambiente non risulta, oggi, ancora adeguatamente impiegata a livello generale nel territorio italiano”.Il vice presidente CNG riscontra numerose cause alla base dello sviluppo, ancora troppo lento in Italia, di questa fonte energetica rinnovabile: “l’assenza di una normativa univoca a livello nazionale, lungaggini e difficoltà procedurali per l’ottenimento delle autorizzazioni, una mancanza di cultura che ha privilegiato altri sistemi di produzione e sfruttamento di energia, in taluni casi, tutt’altro che ‘pulita’, ...