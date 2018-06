Rimborsi e spese | al via nuove regole M5S

Lavoro nero a Gorizia - 437 dipendenti pagati con Rimborsi spese : Operazione della Guardia di Finanza, evasa Irpef per quasi 300 mila euro. Interessata una società operante in subappalto all'interno di grandi commesse nel settore della carpenteria metallica a ...

Spese pazze - 30 ex consiglieri regionali del centrosinistra a processo per i Rimborsi : Sono stati tutti rinviati a giudizio i 30 ex consiglieri regionali della Sardegna, tutti eletti con il centrosinistra. Tutti sono accusati di peculato aggravato dopo un’inchiesta condotta dal pm Marco Cocco sulle Spese dei gruppi consiliari della legislatura dal 2004 al 2009. Il processo per 29 imputati inizierà il 19 ottobre davanti alla seconda sezione penale del tribunale di Cagliari, mentre Mario Bruno, attuale sindaco di Alghero, sarà ...