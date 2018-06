RIFORMA PENSIONI 2018 Quota 100 e Quota 41 | la Bce cerca di frenare l' Italia ultime

BCE - stimoli ancora necessari. Monito a Italia : no passi indietro su RIFORMA pensioni : Con un buon ancoraggio delle aspettative di inflazione a più lungo termine, il vigore di fondo dell'economia della Zona Euro e il perdurare di un ampio grado di accomodamento monetario danno motivo ...

Conti pubblici - Bce : “Flessibilità data da Ue all’Italia riduce la trasparenza. Non toccare la RIFORMA delle pensioni” : La ‘discrezionalità‘ adottata dalla Commissione Ue nel 2018 “nell’accordare una riduzione dei requisiti di aggiustamento a due paesi”, tra cui l’Italia, riflette un’applicazione del patto di stabilità “possibile a scapito della completa trasparenza, coerenza e prevedibilità dell’intero quadro di riferimento”. Lo sottolinea la Banca centrale europea nel suo bollettino economico. A Roma è stato accordato ...

Bce - rischio da dietrofront sulla RIFORMA delle pensioni : "In alcuni Paesi , per esempio SPagna e Italia, sembra esserci un elevato rischio che le riforme delle pensioni adottate in precedenza siano cancellate". Lo nota la Banca centrale europea nel ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Legge Fornero - a quando i cambiamenti annunciati dal Governo?

Pensioni - quota 100 peggio della RIFORMA Fornero? Cgil lancia l'allarme : In una nota diffusa nelle ultime ore, Roberto Ghiselli, segretario confederale della Cgil, ha espresso tutti i dubbi del sindacato in merito alla riforma previdenziale prevista dal nuovo governo, ...

RIFORMA PENSIONI 2018 - Nannicini e Boccia critici verso il governo : Le ultime novita' sulla Riforma delle pensioni [VIDEO] arrivano da due figure autorevoli: il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia e Tommaso Nannicini del Pd. Entrambi hanno espresso pareri contrari all'operato dell'attuale governo in tema previdenziale. Il primo ha fatto notare parlando all'assemblea Di Unindustria a Torino al neo ministro Di Maio che le pensioni non possono essere la priorita' del Paese, in quanto l'attenzione deve esser ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Quota 100 e 41 in due step - ma ci sono altri nodi da sciogliere

RIFORMA PENSIONI 2018/ Proietti (Uil) : "Bisogna continuare a cambiare la legge Fornero"

RIFORMA PENSIONI 2018/ Di Maio : "Con l'Inps a lavoro per aumentare le minime. Ecco come"

RIFORMA PENSIONI 2018/ Di Maio : "Minime e d'oro? Stiamo studiando ricalcolo"

Pensioni - assegni sempre più poveri : tutti i limiti della RIFORMA Salvini - Di Maio : Pensioni, riforme e quote: cosa cambia per i cittadini italiani con il piano del Governo? Non per tutti il nuovo sistema Pensionistico così come architettato da Lega e 5 stelle sarà conveniente e il...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Ape Sociale e Opzione Donna : le richieste Pd al Governo

RIFORMA PENSIONI 2018/ Quota 41 - le penalizzazioni e i contributi non convenienti

RIFORMA PENSIONI 2018/ Quota 100 e coefficienti di calcolo : le 'mosse' del Governo