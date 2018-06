Riforma pensioni 2018 Legge Fornero | le ragioni per evitare qualsiasi cambiamento

Riforma pensioni 2018/ Assegni degli italiani a rischio con il taglio dei vitalizi (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018: ultime notizie sul Governo Conte, su Quota 100 e i cambiamenti della Legge Fornero. Le novità sul mondo previdenziale e le mosse di Di Maio(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 13:47:00 GMT)

Stop BCE : se tocca Riforma pensioni Italia mette a rischio bilancio : ... in un contesto caratterizzato da incertezza politica in Italia. 'Le oscillazioni sui mercati dei titoli di Stato si sono propagate in parte ad altri segmenti di mercato e la volatilità sui mercati ...

Riforma pensioni - la politica si scontra sul taglio ai vitalizi ed agli assegni d'oro : Le ultime novita' sul comparto previdenziale ad oggi 28 giungo 2018 vedono tornare al centro della discussione la delibera sul taglio ai vitalizi. Com'era facilmente immaginabile, la questione ha acceso lo scontro politico. Il Movimento 5 Stelle rivendica la bonta' dell'iniziativa, mentre dall'opposizione si mette in guardia contro i pericoli ravvisabili nell'applicazione del ricalcolo contributivo degli assegni [VIDEO]. Una misura che qualora ...

BCE - stimoli ancora necessari. Monito a Italia : no passi indietro su Riforma pensioni : BCE decisa a proseguire con gli stimoli per sostenere la ripresa dell'inflazione. Nell'Area euro resta 'necessario ancora uno stimolo significativo da parte della politica monetaria per sostenere

RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie: Quota 100 e Quota 41, la Bce lancia l'allarme sulle modifiche al sistema pensionistico in Italia. Gli aggiornamenti sulla previdenza

BCE - stimoli ancora necessari. Monito a Italia : no passi indietro su Riforma pensioni : Con un buon ancoraggio delle aspettative di inflazione a più lungo termine, il vigore di fondo dell'economia della Zona Euro e il perdurare di un ampio grado di accomodamento monetario danno motivo ...

Conti pubblici - Bce : “Flessibilità data da Ue all’Italia riduce la trasparenza. Non toccare la Riforma delle pensioni” : La ‘discrezionalità‘ adottata dalla Commissione Ue nel 2018 “nell’accordare una riduzione dei requisiti di aggiustamento a due paesi”, tra cui l’Italia, riflette un’applicazione del patto di stabilità “possibile a scapito della completa trasparenza, coerenza e prevedibilità dell’intero quadro di riferimento”. Lo sottolinea la Banca centrale europea nel suo bollettino economico. A Roma è stato accordato ...

Bce - rischio da dietrofront sulla Riforma delle pensioni : "In alcuni Paesi , per esempio SPagna e Italia, sembra esserci un elevato rischio che le riforme delle pensioni adottate in precedenza siano cancellate". Lo nota la Banca centrale europea nel ...

RIFORMA PENSIONI 2018: ultime notizie sul Governo Conte, su Quota 100 e i cambiamenti della Legge Fornero. Le novità sul mondo previdenziale e le mosse di Di Maio

Pensioni - quota 100 peggio della Riforma Fornero? Cgil lancia l'allarme : In una nota diffusa nelle ultime ore, Roberto Ghiselli, segretario confederale della Cgil, ha espresso tutti i dubbi del sindacato in merito alla riforma previdenziale prevista dal nuovo governo, ...

Riforma pensioni 2018 - Nannicini e Boccia critici verso il governo : Le ultime novita' sulla Riforma delle pensioni [VIDEO] arrivano da due figure autorevoli: il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia e Tommaso Nannicini del Pd. Entrambi hanno espresso pareri contrari all'operato dell'attuale governo in tema previdenziale. Il primo ha fatto notare parlando all'assemblea Di Unindustria a Torino al neo ministro Di Maio che le pensioni non possono essere la priorita' del Paese, in quanto l'attenzione deve esser ...

Riforma Pensioni 2018, ultime notizie: Quota 100 e 41 in due step, ci sono altri nodi da sciogliere. Da quello sul prossimo adeguamento alla speranza di vita alla revisione dei coefficienti

Riforma Pensioni 2018: ultime notizie sul Governo Conte, su Quota 100 e sui coefficienti di calcolo Pensioni. Le novità sul mondo previdenziale e le mosse di Di Maio

RIFORMA PENSIONI 2018: ultime notizie sul Governo Conte, su Quota 100 e sui coefficienti di calcolo PENSIONI. Le novità sul mondo previdenziale e le mosse di Di Maio