Riccione | dal 1 luglio il Festival del Sole

Giornalismo d'inchiesta - a Riccione dall'1 al 3 giugno il DIG Festival : Giornalismo d'inchiesta, a Riccione dall'1 al 3 giugno il DIG Festival L'edizione 2018 della manifestazione ha come sottotitolo “War on Data”, e concederà ampio spazio al tema della privacy digitale. Numerosi anche i temi di attualità, italiana e internazionale, approfonditi in tre giorni di talk, seminari, proiezioni in ...