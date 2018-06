Retroscena-bomba sul governo | sgambetto a Di Maio L' asse tra Salvini e Tria | così salta

Matteo Salvini - il Retroscena : il piano per far nascere un governo di centrodestra - la bomba di Augusto Minzolini : Sul governo Lega-M5s pende già la mannaia della fine, secondo Matteo Renzi e Silvio Berlusconi inevitabile. Non è detto però che la caduta del quasi-premier Giuseppe Conte significhi la fine della ...

'Di Maio premier - ministri del Pd e poi per Renzi...'. Retroscena bomba : così il Colle ci voleva rovinare : Al governo con Luigi Di Maio , al posto di Matteo Salvini , c'era Matteo Renzi . È il Fatto quotidiano a pubblicare un Retroscena dettagliatissimo sulle manovre di Sergio Mattarella , che per alcuni ...

”Nino non doveva vincere”. Isola dei famosi - arriva la bomba. Il concorrente rivela il Retroscena sconosciuto : Nino Formicola, del mitico duetto ”Zuzzurro e Gaspare”, ha vinto l’ultima edizione dell’Isola dei famosi 2018. In finale contro la cantante Bianca Atzei, il comico è riuscito a sbancare con il 68% dei voti. Formicola aveva deciso di tornare in televisione e rimettersi in gioco proprio con il reality show condotto da Alessia Marcuzzi. Il motivo lo aveva detto senza problemi ”voglio ricordare a tutti che non sono ...

'Di Maio non può ricardidarsi - chi del M5s è pronto a farlo' : Retroscena bomba del Big piddino - cambia tutto : David Parenzo , il 'comunistissimo' conduttore della Zanzara insieme con Giuseppe Cruciani, scrive su Twitter un gustoso retroscena sull'attuale stallo politico. 'Di Maio chiede di andare al voto', si ...

Luigi Di Maio e Matteo Salvini - Retroscena-bomba : 'Il contratto per fare fuori Berlusconi' : Il forno con la Lega non sarebbe affatto chiuso, tutt'altro. Il dialogo tra i collaboratori di Matteo Salvini e quelli di Luigi Di Maio non si è interrotto e dopo il voto in Friuli potrebbe ripartire, ...