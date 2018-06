Rete Imprese : Vaccarino nuovo presidente dal primo luglio : Roma, 28 giu. (AdnKronos) – Daniele Vaccarino, presidente nazionale della CNA (Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa), sarà dal 1° luglio 2018 presidente di Rete Imprese Italia. Vaccarino, esprimendo soddisfazione per l’incarico, si legge nella nota, “si è dichiarato consapevole delle impegnative sfide, nazionali e internazionali, che attendono le Imprese in questo delicato ...

Confindustria : nasce Made in Venice - l'App che mette in Rete le imprese (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Inoltre - per gli associati - sarà disponibile una sezione informativa, con le news, la rassegna stampa e gli eventi in programma di Confindustria Venezia Rovigo. La App sarà disponibile anche per i non associati, in una versione guest che permetterà la ricerca di possibi

Confindustria : nasce Made in Venice - l'App che mette in Rete le imprese : Venezia, 27 giu. (AdnKronos) - Nella fase economica attuale, in cui le evoluzioni incalzanti del sistema spingono le imprese a fare rete, nasce “Confindustria Made in Venice”, la prima applicazione sviluppata appositamente per mettere in relazione le aziende associate a Confindustria Venezia Rovigo.

Confindustria : nasce Made in Venice - l’App che mette in Rete le imprese (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Inoltre – per gli associati – sarà disponibile una sezione informativa, con le news, la rassegna stampa e gli eventi in programma di Confindustria Venezia Rovigo. La App sarà disponibile anche per i non associati, in una versione guest che permetterà la ricerca di possibili partner d’affari.Fabrizio Trevisiol, Vicepresidente dell’Associazione degli industriali di Venezia Rovigo con ...

Confindustria : nasce Made in Venice - l’App che mette in Rete le imprese : Venezia, 27 giu. (AdnKronos) – Nella fase economica attuale, in cui le evoluzioni incalzanti del sistema spingono le imprese a fare rete, nasce ‘Confindustria Made in Venice”, la prima applicazione sviluppata appositamente per mettere in relazione le aziende associate a Confindustria Venezia Rovigo. L’iniziativa rientra nell’omonimo progetto finalizzato ad aggregare piccole realtà per aiutarle a fare sistema per ...

Confindustria : nasce Made in Venice - l’App che mette in Rete le imprese : Venezia, 27 giu. (AdnKronos) – Nella fase economica attuale, in cui le evoluzioni incalzanti del sistema spingono le imprese a fare rete, nasce ‘Confindustria Made in Venice”, la prima applicazione sviluppata appositamente per mettere in relazione le aziende associate a Confindustria Venezia Rovigo. L’iniziativa rientra nell’omonimo progetto finalizzato ad aggregare piccole realtà per aiutarle a fare sistema per ...

Attivi in Granda 98 contratti di Rete con 711 imprese coinvolte - 266 cuneesi : Lo dimostrano le Attività sviluppate nel campo dell'internazionalizzazione, della cultura, dell'economia circolare e del welfare in rete, piuttosto che progetti mirati all'ottenimento di ...

Attivi in Granda 98 contratti di Rete per 711 imprese coinvolte - 266 cuneesi : Le reti d'impresa si configurano sempre più come strumento di eccellenza per sostenere l'internazionalizzazione, l'innovazione e per migliorare l'efficienza dei processi produttivi. Sono definite un "...

Monza : nasce prima Rete per reinserimento detenuti in mondo lavoro e imprese (2) : (AdnKronos) - “L’imprenditore non è ‘solo’ un importante attore economico, ma sempre più deve diventare un attore sociale che vive in modo consapevole e proattivo la propria comunità e l’ecosistema in cui opera", ha detto Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda. "Il protocollo firmato oggi ben inte

Monza : nasce prima Rete per reinserimento detenuti in mondo lavoro e imprese : Milano, 14 mag. (AdnKronos) - Favorire la formazione e il reinserimento sociale dei detenuti attraverso l’assunzione o la proroga di un contratto di lavoro con imprese, enti pubblici o privati, cooperative o associazioni. Sostenere l’avvio dell’esperienza professionale anche tramite l’individuazione