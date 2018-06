Regno Unito | roghi nel nord del Paese FOTO

Astronomia : l’enorme asteroide Vesta - 3 volte il Regno Unito - sarà visibile ad occhio nudo fino al 16 luglio [DETTAGLI] : l’enorme asteroide Vesta sfreccerà vicino al nostro pianeta a tutta velocità stanotte. L’asteroide resterà visibile ad occhio nudo fino al 16 luglio nonostante si stia muovendo ad una distanza di oltre 170 milioni di km. Le sue enormi dimensioni e la sua luminosità lo renderanno un elemento luminoso nel cielo notturno. La roccia spaziale sarà visibile nell’emisfero australe e in quello boreale nella costellazione del Sagittario, vicino ai ...

La Corte Suprema del Regno Unito ha permesso a una coppia eterosessuale di sposarsi con una unione civile : La Corte Suprema del Regno Unito ha permesso a una coppia eterosessuale di Londra di sposarsi con una unione civile. Sulla carta la legge sulle unioni civili, approvata nel 2004 dal governo laburista di Tony Blair, prevede gli stessi diritti The post La Corte Suprema del Regno Unito ha permesso a una coppia eterosessuale di sposarsi con una unione civile appeared first on Il Post.

Alleanza tra Ungheria e Regno Unito : prima sorpresa post-Brexit? : ... 'Se non si riuscisse a trovare un'intesa con un Paese che rappresenta il 14 % dell'economia europea si creerebbe una situazione davvero devastante per l'Unione'. Secondo i media britannici, ...

Brexit : Conte - difesa diritti nostri connazionali nel Regno Unito : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – Sul tema della Brexit, “porterò all’attenzione dei miei colleghi europei la difesa senza ambiguità dei diritti dei nostri connazionali che vivono nel Regno Unito, per avere dalle Autorità britanniche impegni precisi e puntuali, vigilando in particolare sui diritti delle categorie più vulnerabili e in difficoltà”. Lo sottolinea il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo in Aula ...

Scarseggia l’anidride carbonica : Coca Cola interrompe la produzione nel Regno Unito : Alcune linee di produzione degli stabilimenti Coca Cola del Regno Unito sono state sospese a causa della carenza di forniture di anidride carbonica.Continua a leggere

Regno Unito - la parata al castello di Windsor è un disastro : l’imbarazzo delle guardie e del pubblico : Durante la cerimonia dell’Ordine della Giarrettiera al castello di Windsor, le guardie marciano nei tradizionali abiti cerimoniali sotto lo sguardo dei presenti che hanno atteso ore sotto il sole cocente pur di assistere alla parata. Sembra tutto perfetto ma alcune guardie sbagliano i passi e la formazione si ritrova disunita. Gli sguardi imbarazzati della compagnia riassumono perfettamente la figuraccia di fronte a un pubblico ...

Una coppia di scheletri di epoca romana trovata con le gambe amputate nel Regno Unito : SCIENZA SpazioSaluteEnergiaScienze AMBIENTE NaturaEcologiaAnimali TECNOLOGIA Digital lifeTecno-prodottiInnovazioneMotoriArchitettura CULTURA ArteMisteroStoriaCuriosità COMPORTAMENTO PsicologiaScuola e ...

Brexit - Airbus minaccia di lasciare il Regno Unito : La Airbus minaccia di abbandonare il Regno Unito, con la perdita di migliaia di posti di lavoro, se il Paese uscirà dall'Ue senza un accordo. Il colosso aerospaziale europeo, che dà lavoro a 14.000 ...

Regno Unito - la Bank of England lascia i tassi allo 0 - 50% : Teleborsa, - Nulla di fatto in materia di politica monetaria nel Regno Unito. La Bank of England , BoE, ha lasciato invariati i tassi di interesse allo 0,50% e ha mantenuto invariato il piano di ...

Oltre 450 pazienti sono morti per antidolorifici sbagliati : Regno Unito sotto shock : Rapporto shock sulla sanità britannica. Un'indagine indipendente ha rivelato che al War Memorial Hospital di Gosport, nell'Hampshire, almeno 456 pazienti sono morti dopo che sono stati somministrati...

Regno Unito - tre persone investite e uccise da un treno a Londra - : L'incidente è avvenuto all'altezza di Loughborough Junction, nel sud della città, in circostanze ancora da chiarire

A partire da settembre McDonald’s offrirà solo cannucce di carta nel Regno Unito e in Irlanda : A partire dal prossimo settembre, nel Regno Unito e in Irlanda McDonald’s inizierà a distribuire cannucce di carta nei suoi ristoranti al posto di quelle di plastica. Per ora la società non ha in programma di fare altrettanto in altri The post A partire da settembre McDonald’s offrirà solo cannucce di carta nel Regno Unito e in Irlanda appeared first on Il Post.