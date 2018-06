Reddito di cittadinanza | stop da Tria Slitta il decreto dignità

Di Maio avanti tutta sul Reddito di cittadinanza : Teleborsa, - "Accetto le preoccupazioni sulla natura assistenzialista, ma chiarisco che questa non è una misura assistenzialistica , sono altre le misure assistenzialistiche fatte in questi anni che ...

Nodo risorse - da Tria stop a Reddito cittadinanza. Slitta dl dignità - : L'ostacolo resta quello delle coperture. Ma Di Maio assicura: si dovrebbe chiudere "la settimana prossima". La misura cavallo di battaglia del M5s, però, non convincerebbe il ministro dell'Economia. Approvata la proroga per fatturazione elettronica dei benzinai

Legge di bilancio 'magra' : via Reddito di cittadinanza e flat tax per pochi : In ogni caso il ministro dell'economia Giovanni Tria ha già registrato un primo confronto con l'Ue in occasione venerdì scorso della prima riunione dell'Ecofin a Lussemburgo: 'L'intenzione è cercare ...

Di Maio avanti tutta sul Reddito di cittadinanza : "Accetto le preoccupazioni sulla natura assistenzialista, ma chiarisco che questa non è una misura assistenzialistica , sono altre le misure assistenzialistiche fatte in questi anni che hanno dato ...

Tria e la manovra 'povera' : no Reddito cittadinanza e flat tax solo per pochi - La Repubblica - : "No al reddito di cittadinanza e flat tax solo per pochi. La manovra di Tria è 'povera'". Queste le indiscrezioni del quotidiano La Repubblica sulla manovra al vaglio del ministro dell'Economia, Giovanni Tria.

Cominardi a Sky TG24 : Reddito di cittadinanza è per cittadini italiani - : L'esponente del Movimento 5 Stelle, sottosegretario allo Sviluppo economico, precisa che "non vuol dire che i bambini stranieri saranno dimenticati". E sulla possibilità di erogarlo a chi ha una casa ...

Lavoro : Cominardi (M5S) - Reddito di cittadinanza è per gli italiani : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – “Nella proposta di reddito di cittadinanza che è depositata già dalla scorsa legislatura al Senato è previsto che il reddito di cittadinanza è per chi ha la cittadinanza italiana. Questo non vuol dire che i bambini stranieri verranno dimenticati, che non ci sarà un welfare”. Così a Sky Tg24 HD l’esponente del M5S il sottosegretario allo Sviluppo economico Claudio Cominardi, rispondendo ad una ...

Reddito di cittadinanza-vitalizi Due bufale targate Cinquestelle? Inizia la corsa elettorale con la Lega : Dal primo novembre stop ai vitalizi per gli ex parlamentari ma più che uno stop sarà una rivalutazione che interesserà 1338 su 1405 onorevoli. Già dire stop è una forzatura perché non perderanno il “diritto” ma percepiranno qualcosa in meno per un risparmio italiano, comunque, di circa 40 milioni... Segui su affaritaliani.it

Di Maio - tavolo su Reddito cittadinanza : Questo strumento punta a reinserire nel mondo del lavoro chi ha perso il posto e "prevede non solo diritti ma anche doveri nei confronti dello Stato", ha precisato.

Di Maio : 'Reddito di cittadinanza priorità - va fatto subito' - : Intervenuto durante il question time alla Camera, il ministro del Lavoro ha ribadito la volontà di attuare la misura già dal 2018. Il leader del M5s ha assicurato che "non è una misura ...

Di Maio - tavolo su Reddito cittadinanza : 16.20 Sul reddito di cittadinanza "non c'è tempo da perdere. Per questo con il presidente Conte abbiamo subito indetto un tavolo alla Presidenza del consiglio per coordinare i ministeri che se ne interesseranno e per realizzare questo strumento". Così il ministro dell'Ecomia, Di Maio, al question time. Questo strumento punta a reinserire nel mondo del lavoro chi ha perso il posto e "prevede non solo diritti ma anche doveri nei confronti dello ...

Luigi Di Maio : “Reddito di cittadinanza non è misura assistenzialista - le coperture ci sono” : Durante il question time alla Camera Luigi Di Maio ha risposto sulle risorse disponibili per introdurre il reddito di cittadinanza entro il 2018: "Verrà attuato il prima possibile, le coperture già ci sono. Al Sud c'è una situazione drammatica, un abitante su 10 vive in indigenza".Continua a leggere

Reddito cittadinanza - Lezzi : “Proviamo a partire già nel 2018. Cottarelli? Strana la sua attenzione per coperture M5s” : “Reddito di cittadinanza? Per i sei mesi che restano nel 2018 proveremo a usare i fondi possibili da tagli possibili, come quelli sui vitalizi. Stiamo facendo una ricognizione anche dei fondi impegnati ma non utilizzati e recuperabili nel corso dell’anno”. Così a Omnibus (La7) il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, risponde a una domanda della conduttrice Alessandra Sardoni sulle coperture per il Reddito di cittadinanza. E ...

Reddito di cittadinanza - vitalizi e pensioni d’oro : Di Maio accelera : Il Vice Premier e Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio cerca di recuperare terreno e di ritagliarsi il suo spazio in questo governo in cui la Lega ha fino ad ora nettamente predominato. E per farlo cerca di rilanciare subito i suoi cavalli di battaglia: Reddito di cittadinanza, taglio a vitalizi e pensioni d’oro. Ma il leader del Movimento 5 Stelle ha già trovato i primi ostacoli dentro il governo. Stop ai vitalizi degli ...