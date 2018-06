RC Auto | Ivass | “premi calati del 5% nel 2017” Federconsumatori | “dati distanti dalla

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 giugno 2018) Lo scorso anno il premio medio per la Rcsi è attestato a 425 euro, il 5% in meno rispetto al 2016: è quanto sostiene la relazione annuale dell’, l’Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni. Nonostante la flessione, però, rimane il divario di prezzo con i principali Paesi europei: mediamente 117 euro in più rispetto a Francia, Spagna, Germania e Regno Unito per via del maggior costo dei sinistri e delle spese amministrative e di gestione. Secondo Salvatore Rossi, presidente dell’, tra il 2013 e il 2017 sono “molto diminuite anche le disparità di prezzo sul territorio: per esempio, il differenziale Napoli-Aosta si è più che dimezzato, passando dagli oltre 400 euro del 2012 a meno di 200 dello scorso anno”. A ridurre i prezzi e renderli omogenei sul territorio nazionale anche l’arrivo delle scatole nere e l’aumento della loro adozione. “Nel ...