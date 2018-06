Rai Way | giornata nera in Borsa a Piazza Affari

The Warrior's Way - Rai 4/ Info streaming del film di Lee Seungmoo (oggi - 25 giugno 2018) : The Warrior's Way, Rai 4: stasera in onda il film di Lee Sungmoo con nel cast Jang Dong-gun, Kate Bosworth, Geoffrey Rush e Danny Huston. (oggi, 25 giugno 2018)(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 19:32:00 GMT)

Piazza Affari : seduta molto difficile per Rai Way : A picco Rai Way , che presenta un pessimo -2,1%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Rai Way , che ...

Piazza Affari : nuovo spunto rialzista per Rai Way : Bene Rai Way , con un rialzo dell'1,89%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap , evidenzia un rallentamento del trend di Rai Way rispetto all' ...

Sushi Striker The Way of Sushido : Recensione - TRailer e Gameplay : A chi non piace il Sushi? E se esistesse un videogioco la cui trama ruota proprio attorno a questa prelibatezza? Ebbene si, si tratta di Sushi Striker The Way of Sushido, disponibile su Switch e 3DS, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione su gentile concessione Nintendo. Sushi Striker The Way of Sushido Recensione Sushi Striker The Way of Sushido è un puzzle game, dove nei panni di un giovane samurai dovremo ...

Brusca correzione per Rai Way : Retrocede molto Rai Way , che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,05%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Rai Way evidenzia un andamento più marcato rispetto alla ...

SNITCH - L'INFILTRATO/ Su Rai 4 il film con Dwayne Johnson (oggi - 11 maggio 2018) : SNITCH - L'INFILTRATO, il film in onda su Rai 4 oggi, venerdì 11 maggio 2018. Nel cast: Dwayne Johnson, Michael Kenneth Williams, alla regia Ric Roman Waugh. Il dettaglio.(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 10:48:00 GMT)

Rai Way - utile trimestre in crescita - +8% - : Teleborsa, - Rai Way chiude il primo trimestre con un utile netto pari a 14,9 milioni, in aumento dell'8% rispetto ai primi tre mesi 2017 , 13,8 milioni, . I ricavi sono pari a 54 milioni, in crescita ...

SNITCH - L'INFILTRATO/ Su Rai 4 il film con Dwayne Johnson (oggi - 28 aprile 2018) : SNITCH - L'INFILTRATO, il film in onda su Rai 4 oggi, sabato 28 aprile 2018. Nel cast: Dwayne Johnson e SusanSarandon, alla regia Ric Roman Waugh. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 09:12:00 GMT)

Ei Towers - nozze RaiWay logiche ma niente : ANSA, - LISSONE , MONZA E BRIANZA, , 23 APR - Il matrimonio tra Ei Towers e Rai Way "è talmente logico che nel frattempo non si fa". Così l'amministratore delegato della società delle torri di ...