Roma - Raggi : “Via i sanpietrini da strade ad alta percorrenza. Danni frequenti e costi di manutenzione elevati” : Via i sanpietrini dalle strade ad alta percorrenza della Capitale. La proposta arriva dalla sindaca Virginia Raggi, che su Facebook spiega: “I sanpietrini sono un simbolo di Roma. Caratterizzano le strade del centro storico e quindi sono parte integrante di un patrimonio unico al mondo. Ma vogliamo valutare la possibilità di toglierli dalle vie ad alta percorrenza, per le quali i costi di manutenzione sono molto elevati e dove sono più ...

La Raggi "cancella" Almirante : niente via per chi era fascista : Dopo le polemiche la reazione. Contro Almirante e contro chi, solo alcuni giorni fa, aveva approvato la mozione per dedicare una via al leader del Movimento Sociale Italiano. Stasera l'assemblea capitolina ha approvato la "contromozione" tanto attesa (dall'Anpi). Nel testo si legge che la giunta dovrà impegnarsi "a non procedere alla intitolazione di toponimi, o comunque di nomi di luoghi e strutture pubbliche, a esponenti politici portatori di ...

Raggi : Via alla riqualificazione mercato di Primavalle : Roma – Virginia Raggi, sindaca di Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Lo ha fatto attraverso Facebook. “Sono finalmente iniziati i lavori di riqualificazione del mercato coperto Primavalle I nel XIV Municipio. Si tratta di un intervento che gli operatori aspettavano da tanti anni”. Il mercato non chiuderà “E che si e’ riuscito a realizzare grazie ai fondi che abbiamo messo a disposizione. Il cantiere durerà ...

'Inviateci i video di chi sporca la città' - Virginia Raggi ai cittadini - : Roma, 23 giu. , askanews, 'Chi sporca la città deve pagare. E lo farà. Voglio farvi vedere questo video che un cittadino ci ha inviato: si nota una persona che accosta un camioncino carico di ...

Processo Raggi al via : E' durata pochi minuti la prima udienza del Processo alla sindaca di Roma Virginia Raggi, accusata di falso in merito alla nomina a capo del dipartimento Turismo del Campidoglio di Renato Marra . Il ...

Privacy dei pazienti : dal Garante via libera al monitoRaggio a distanza : Una residenza per anziani può utilizzare sistemi di localizzazione e di rilevazione delle immagini esclusivamente per tutelare la salute e l’incolumità dei pazienti non autosufficienti. È quanto emerge dal Provvedimento n. 29 del 25 gennaio 2018 con cui il Garante della Privacy ha risposto a una richiesta di verifica preliminare, avanzata da una Fondazione che svolge attività sanitario – assistenziale per ospiti in condizione di totale non ...

Ciclismo - Campionati Italiani 2018 : il percorso di Darfo Boario Terme ai Raggi X. Lo strappo di Via Cornaleto a fare la differenza : Sabato 30 giugno si andrà a caccia del successore di Fabio Aru: si disputano a Darfo Boario Terme i Campionati Italiani 2018 per quanto riguarda i professionisti. Andiamo a scoprire il percorso, che è simile a quello visto nel 2016 quando trionfò in solitaria Giacomo Nizzolo. Aumenta il chilometraggio rispetto a due anni fa: saranno ben 233.8 chilometri da percorrere. Due circuiti a caratterizzare questo percorso. Prima si affrontano quattro ...

