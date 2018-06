Rabona | Andrea Vianello torna in tv e racconta il calcio su Rai 3

blogo

(Di giovedì 28 giugno 2018) Non ha mai lasciato la tv, ma negli ultimi anni ha lavorato dietro le quinte: ora però è tempo dire davanti alle telecamere per, già direttore di Rai 3, oggi vicedirettore di Rai1 e a 'capo' dell'ultima stagione de La Vita in Diretta. Dopo aver lasciato la sua Agorà nelle mani di Gerardo Greco (e ora di Serena Bortone),in tv per un progetto inedito,- Il colpo a sorpresa, un settimanale in diretta tv, e in onda nella seconda serata del venerdì, tutto dedicato al, inteso per lo più come 'magister vitae'.prosegui la letturain tv eilsu Rai 3 pubblicato su TVBlog.it 28 giugno 2018 19:00.