Rabbia e paranoie Il consenso populista può durare a lungo 

lastampa

: non posso continuare a vivere così con ste paranoie inesistenti che realizzo solo quando è troppo tardi che lo so e… - vaffuck : non posso continuare a vivere così con ste paranoie inesistenti che realizzo solo quando è troppo tardi che lo so e… - Shining__Star94 : @unh0lyverse Esatto...poi se penso che li hanno quasi fatto litigare ancora mi viene la rabbia...si sono fatti un sacco di paranoie poverini -

(Di giovedì 28 giugno 2018) Il successo elettorale della Lega e del M5S in Italia si inserisce in un trend sociopolitico che sta dilagando rapidamente in tutto il mondo occidentale. E se la Storia è maestra di vita, i movimenti populisti su entrambe le sponde dell’Atlantico appaiono destinati a dominare la politica nei prossimi anni, mentre l’opposizione di centrosinistra sar...