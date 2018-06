Quidditch - la coppa del mondo a Firenze : L’Australia ha battuto l’Italia 120 a 40. Ma il match è stato solo il primo test del campionato mondiale di Quidditch babbano che Firenze ospiterà fino al 2 luglio. Il 27 giugno, nell’arena allestita in piazza Santa Croce, si è svolta la partita inaugurale tra le due nazionali. L’evento, che si tiene per la prima volta in Italia, è dedicato alla disciplina sportiva tra squadre miste inizialmente ispirata allo sport di ...

