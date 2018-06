Quando tornerà Parco Giochi in Fortnite dopo i problemi di matchmaking

Le Verità Nascoste oggi non va in onda per via dei Mondiali di Calcio : Quando tornerà in tv la serie spagnola? : Brutte notizie per i fan della serie spagnola di Canale 5: Le Verità Nascoste oggi, 15 giugno, non va in onda. I palinsesti della rete ammiraglia sono ormai in balia dei Mondiali di Calcio 2018 e di tutto quello che ci ruoterà intorno a cominciare proprio da Belen Rodriguez, Ilary Blasi e Nicola Savino che questa sera andranno in onda con la prima puntata di Balalaika. Questo è il titolo dello show che accompegnerà le partite di Calcio di ...

Un Posto al sole news : Lucio Allocca (Otello) - Quando tornerà? : Otello, storico personaggio di Un Posto al sole, potrebbe lasciare per per sempre la soap napoletana. Molti sono stati i fan preoccupati per il suo grave malore. Qualche giorno fa, infatti, mentre le trame delle puntate stavano diventando sempre più intriganti, il neo pensionato Otello, attore napoletano della telenovelas, è stato colpito da un infarto. Era la mattinata del 3 giugno 2018. Le rassicurazioni di Rispo andato in ospedale da ...

NCIS 15 in pausa in Italia : Quando tornerà in tv? : NCIS 15 non andrà in onda questa sera. La domenica in prima serata, Rai 2 trasmetterà comunque degli episodi della serie crime. Il palinsesto tuttavia seguirà la precedente stagione dello show, a causa dello stop dell’emittente nazionale. NCIS 15 ritornerà presto in tv, anche se i fan dovranno attendere diversi mesi prima di poter scoprire che cosa succederà nella seconda metà di stagione. NCIS 15 ritorna nel mese di… Come sanno bene ...

Nadia Toffa - Quando tornerà alle Iene? Ecco le sue condizioni di salute : Nadia Toffa continua a lottare come una leonessa per combattere la sua malattia. La conduttrice delle 'Iene' da un po' di settimane è assente dal mondo della televisione poiché i medici gli hanno consigliato di prendersi una pausa per recuperare le forze. Nadia il 12 marzo doveva essere ospite al serate di Amici (talent show) condotto da Maria De Filippi ma purtroppo non gli è stato possibile ed ha dovuto rimandare l'appuntamento. I tantissimi ...

Elezioni sotto l’ombrellone - in autunno o in inverno : Quando si tornerà a votare : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella vorrebbe che a guidare l'Italia ci fosse un governo neutrale fino a dicembre, per poi tornare al voto a inizio 2019. Ma oggi l'ipotesi più probabile è quella di un ritorno al voto a luglio o in autunno, entrambe ipotesi a cui il capo dello Stato sembra essere contrario.Continua a leggere

Uomini e donne/ Oggi - 25 aprile - non va in onda. Ecco perché e Quando tornerà : Cambio di programmazione per via del 25 aprile e dell'1 maggio per Uomini e donne che si fermerà Oggi e non solo. Al suo posto andrà in onda Baciamo Ancora.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 12:28:00 GMT)