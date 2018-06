Quali risposte alla povertà?

huffingtonpost

(Di giovedì 28 giugno 2018) Nonostante la ripresa economica sia ripartita, l'indice di povertà assoluta è aumentato. Parliamo di 1,8 milioni di famiglie e quasi 5 milioni di persone che vivono in condizioni di indigenza. Un dato impressionante a cui, nella scorsa legislatura, abbiamo provato a dare una prima risposta con l'introduzione di una misura di contrastopovertà, il reddito di inclusione che ha dato un sostegno concreto a migliaia di cittadini. Quello che emerge, dunque, è che la crescita del Pil non è riuscita a colmare le disuguaglianze drammatiche presenti nel nostro Paese. Un fenomeno che oggi ha contorni preoccupanti e che diventerebbe drammatico se l'Italia piombasse in un periodo di recessione. Tra i soggetti più colpiti ci sono i giovani e molti lavoratori a cui un'occupazione non garantisce più una sufficiente sicurezza.Il dato sui giovani e ...