Punta Perotti | la Corte Strasburgo condanna l' Italia per confische delle costruzioni

Punta Perotti - Italia condannata dalla Corte di Strasburgo per la confisca dei terreni : “Violata proprietà privata” : La Corte europea dei diritti umani di Strasburgo, con una sentenza non appellabile, ha stabilito che l’Italia non avrebbe dovuto confiscare per costruzione abusiva i terreni di Punta Perotti, a Bari, senza una una previa condanna dei responsabili. Nella sentenza, che riguarda anche i casi di Testa di Cane e Fiumarella di Pellaro, a Reggio Calabria, e Golfo Aranci, in provincia di Olbia, i giudici sostengono che le autorità Italiane hanno ...

