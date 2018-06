Pronto al veto sul dossier migranti

huffingtonpost

(Di giovedì 28 giugno 2018) "È una possibilità che non voglio considerare, ma se dovessimo arrivare a questo sicuramente per parte mia non arriveremo a conclusioni condivise". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte rispondendo a una domanda sulla possibilità che l'Italia ponga ilsulal vertice Ue."Negli incontri che ho avuto, ho ricevuto molte manifestazioni di solidarietà. Oggi è un giorno molto importante: aspettiamo che queste parole si traducano in fatti", ha aggiunto Conte entrando al vertice europeo.