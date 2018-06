Pronostico Shamrock Rovers vs Derry City | Ireland Premier Division 29-6-2018 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di giovedì 28 giugno 2018), 24^ giornata,di, venerdì 29 giugno. Entrambe possono tornare in corsa per l’Europa., venerdì 29 giugno. La ventiquattresima giornata dellapropone una sfida interessante tra due formazioni divise da un solo punto in classifica. Come arrivano? Loha sfruttato bene i due turni prima della pausa: sbancando Limerick, la squadra di Stephen Bradley ha bissato il successo dopo il 5-0 rifilato al Bray Wanderers e si è portato a quota 33. Il quarto posto rilancia le ambizioni europee della formazione di Dublino, attualmente a -7 dal Waterford United. In attacco potrà contare sul supporto dell’ex Aston Villa Burke, autore di tredici gol in campionato. Ilè in caduta libera: cedendo in ...