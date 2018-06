Promessa sposa lascia fidanzato ma tiene i regali : assolta : Promessa sposa lascia fidanzato ma tiene i regali: assolta È successo a Torino, dove una donna cinquantenne si è rifiutata di restituire, tra i vari doni ricevuti, un'automobile e 28mila euro che aveva al vicino di casa di 76 anni. I due hanno avuto una relazione nel 2014 e avevano inizialmente previsto si ...

Promessa sposa a 10 anni - la madre impedisce il viaggio dall’Italia al Bangladesh : A dieci anni era Promessa sposa in Bangladesh a un parente di 22. Sua madre, però, si è opposta alle nozze e ha stracciato il suo passaporto e quello della figlia per impedirle di lasciare l’Italia. La vicenda, per la quale è in corso un processo, è stata pubblicata da Il Giorno che scrive di «un contesto familiare difficile» dal quale è nata una ...

