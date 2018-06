Primi video della Closed Alpha di Battlefield 5 mostrano gameplay e armi

optimaitalia

(Di giovedì 28 giugno 2018) Finalmente da oggi 28 giugno è disponibile per pochi fortunati ladi5. Un ristretto numero di giocatori hanno ricevuto l'invito via Origins per provare il titolo in anteprima. Per un numero limitato di giorni potranno provare due modalità di gioco e due mappe diverse. Parliamomodalità Conquista eGrand Operation in Norvegia. Inoltre in Grand Operation ci sono due ulteriori modalità, Airborne e Breakthrough.In basso ci sono anche i requisiti minimi e raccomandati su PC per giocare questadi5. Bisogna ricordare però che potrebbero non corrispondere ai definitivi. Non siete riusciti ad entrare in questaesclusiva? Niente paura, perché su Youtube stanno fioccando diversima anche live. Sempre in basso potete quindi vedere il nuovo5 in azione, ricordiamo che uscirà il 19 ottobre su Xbox ...