Prima di Grillo | ai senatori a sorteggio ci avevano pensato 9 deputati di sinistra

Grillo : “C’è chi gufa e spera che il governo Lega-M5s naufraghi il Prima possibile. La sinistra frou frou ha creato il caos” : “Gufi” sperano che il governo Lega-M5s “naufraghi il prima possibile”. Beppe Grillo dopo le polemiche per la scelta dell’esecutivo di chiudere i porti alla nave Aquarius che ha salvato 629 migranti, ha pubblicato un post sul blog dove respinge le ricostruzioni di malumori interni e soprattutto nega che ci sia un inseguimento del Carroccio sul suo stesso terreno. “Da prima del suo varo”, si legge nel ...

Prima Ilva - poi Piaggio : il M5S scuote l’industria ligure. La Fiom : «Andremo in massa a casa di Grillo» : Il mondo economico teme che lo stop a Gronda e Terzo Valico fermi lo sviluppo del porto di Genova. Manganaro (Fiom): «Andremo in massa a casa di Grillo»

Governo : G.Grillo - elezioni Prima possibile : Roma, 8 mag. , AdnKronos, 'L'opzione è andare a votare il prima possibile. Noi abbiamo fatto il massimo per cercare di dare un Governo a questo paese, bisogna cambiare l'andazzo dell'economia di un paese che è in ginocchio'. Lo ha detto la capogruppo dei 5 Stelle alla Camera, Giulia Grillo, a Radio 105. Quando? 'Entro luglio le elezioni per forza, anche se è uno sforzo' e 'io non ...

Grillo sconfessa Di Maio e rilancia il voto sull’euro : “Il popolo italiano si esPrima” : Come uno sfogo che teneva lì, in pancia, pronto a esplodere, il ruggito di Beppe Grillo è tornato al suo classico repertorio. Un vaffa liberatorio contro tutto quello che è stato raccontato in questi mesi, e soprattutto contro tutto quello che è stato il M5S. Di fatto, l’intervista rilasciata dal comico genovese al settimanale francese Putsch, prim...

Grillo : ‘Ho proposto referendum su Euro. Italia s’esPrima’. Di Maio : ‘E’ spirito libero - linea M5s su Europa non cambia’ : “Ho proposto un referendum per la zona Euro. Voglio che il popolo Italiano si esprima. Il popolo è d’accordo? C’è un piano B? Bisogna uscire o no dall’Europa?” Beppe Grillo, intervistato dal mensile Putsch, è tornato a parlare di consultazioni tra i cittadini per decidere il ruolo dell’Italia nell’Unione europea. E se il primo ad attaccarlo è stato Matteo Renzi (“M5s fa le capriole“), poco dopo è ...

Grillo : “Legge elettorale decisa per impedirci di governare”. E sull’Euro : “Ho proposto referendum. Italia si esPrima” : “La legge elettorale è stata decisa attorno a un tavolo per impedirci di governare. Allora che cos’è la democrazia? Io non lo so, ma la democrazia dovrebbe consentire a chi raccoglie la maggioranza dei voti di governare”. E’ quanto ha dichiarato Beppe Grillo in un’intervista al francese ‘Putsch’. “Oggi siamo in post-democrazia – incalza Grillo per il quale – C’è stato un colpo di stato alla ...