Pride | trama cast e curiosità del film ispirato a una storia vera

(Di giovedì 28 giugno 2018) Giugno è, a livello internazionale, il mese del, e in attesa dell’evento milanese che celebra l’amore in tutte le sue sfumature che culmina il 30 giugno con la parata per le vie del centro, giovedì 28 giugno alle 21.10 su Rai3 va in onda ildel 2014diretto da Matthew Warchus., trailerInghilterra, estate 1984. Margaret Thatcher è al potere e i minatori sono in sciopero. Un gruppo di attivisti omosessuali decide di aderire alla protesta e di raccogliere fondi per gli scioperanti di un villaggio del Galles. I minatori, però, accolgono con diffidenza l’iniziativa, considerando il sostegno di lesbiche e gay imbarazzante.Nelfigurano Bill Nighy (Il fantasma dell’opera, Love Actually, Pirati dei caraibi, Harry Potter e i doni della morte Parte 1), Imelda Staunton (Shakespeare in love, Harry Potter e l’Ordine ...