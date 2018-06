Pride film stasera in tv 28 giugno | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

Pride è il film in tv giovedì 28 giugno 2018 in onda in prima serata su Rai 3. La pellicola diretta da Matthew Warchus ha come protagonisti Bill Nighy, Imelda Staunton e Dominic West. 

Pride in tv: scheda 
USCITO IL: 11 dicembre 2014 
GENERE: Commedia, Drammatico 
ANNO: 2014 
REGIA: Matthew Warchus 
CAST: Bill Nighy, Imelda Staunton, Dominic West 
DURATA: 120 Minuti

Pride in tv: trama
Inghilterra, estate 1984. Margaret Thatcher è al potere e i minatori sono in sciopero. Un gruppo di attivisti omosessuali decide di aderire alla protesta e di raccogliere fondi per gli scioperanti di un villaggio del Galles. I minatori, però, accolgono con diffidenza l'iniziativa.