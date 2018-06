Prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne | firma di un Protocollo alla Prefettura

Polizia di Stato e Sky Italia siglano accordo su Prevenzione e contrasto dei crimini informatici : Siglato oggi a Roma l’accordo tra Polizia di Stato e Sky Italia per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici che hanno per oggetto i sistemi e servizi informativi critici di particolare rilievo per il Paese.La convenzione, firmata dal capo della Polizia Franco Gabrielli e dall’Amministratore Delegato Sky Italia Andrea Zappia, rientra nell’ambito delle direttive impartite dal ministro dell’Interno per il ...