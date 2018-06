Preparare la pelle al sole per abbronzarsi più velocemente

Come Preparare la pelle all’abbronzatura : Tra non molto sarà tempo di spiaggia, ombrellone e di sole. E sappiamo tutte che uno dei vezzi estetici più desiderati in questo periodo è una bella abbronzatura dorata, che doni a lungo alla nostra pelle un aspetto radioso e in salute. Affinché la tua tintarella sia perfetta, occorre preparare la pelle per tempo, iniziando sin da ora a compiere alcuni passi. Vediamoli insieme. pelle e abbronzatura: la vitamina A In questo periodo si sente ...