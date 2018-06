Sbarco migranti da nave Maersk a Pozzallo - fermato scafista : fermato lo scafista che ha condotto la piccola imbarcazione con i 113 migranti giunto a Pozzallo a bordo della nave Cargo Alexander Maersk.

Pozzallo - sbarco Alexander Maersk - trasferimento in hot spot per identificazione : Arrivo della Alexander Maersk a Pozzallo [VIDEO] dopo la mezzanotte di oggi 27/06, la nave cargo danese bloccata venerdì davanti al porto della provincia di Ragusa. I 110 migranti, tutti di sesso ...

Lo sbarco nella notte a Pozzallo - per riabbracciare finalmente la mamma : Stanchi ma felici. Inizia all'una meno dieci di notte il trasferimento in banchina dei 106 migranti a bordo della portacontainer danese Alexander Maersk. Escono uno alla volta dal ventre della enorme ...

Lo sbarco nella notte a Pozzallo - per riabbracciare finalmente la mamma : Stanchi ma felici. Inizia all'una meno dieci di notte il trasferimento in banchina dei 106 migranti a bordo della portacontainer danese Alexander Maersk. Escono uno alla volta dal ventre della enorme nave, come partoriti. Sono stremati dall'attesa e dell'incertezza. Una sorta di fessura si apre dal centro della nave, sopra una murata altissima. Una scaletta con cinque pioli li accompagna verso l'ultima discesa ...

Migranti - Parigi : “Lifeline - possibile sbarco a Malta”. La Valletta : “Ancora nessuna decisione”. Nave Maersk attracca a Pozzallo : È vicino a una svolta il braccio di ferro fra gli Stati europei per l’accoglienza dei 234 Migranti a bordo della Lifeline, la Nave della ong tedesca bloccata da giovedì scorso al largo di Malta. In mattinata il portavoce del governo francese Benjamin Griveaux ha dichiarato che una “soluzione europea sembra emergere”: si tratterebbe di un “possibile sbarco a Malta“. La Valletta, però, non ha ancora preso una ...

Migranti - Parigi : “Per la Lifeline si delinea sbarco a Malta”. Attraccata a Pozzallo la nave con 108 persone soccorse : Poco dopo la mezzanotte è Attraccata nel porto di Pozzallo la nave portacontainer danese Alexander Maersk che ferma da venerdì scorso davanti alle coste ragusane con 108 Migranti soccorsi nei giorni scorsi nel Mediterraneo. Nella serata di lunedì era arrivato il via libera all’approdo da parte del ministero dell’Interno, con soddisfazione del sindaco della città Roberto Ammatuna che aveva fatto appello al ministro Matteo Salvini chiedendo ...

Migranti - Salvini : hotspot fuori da confini Libia. Cargo Maersk - autorizzato sbarco a Pozzallo : Il responsabile del Viminale ha incontrato il ministro dell’Interno libico Abdulsalam Ashour e il vicepresidente libico Ahmed Maitig. Nella prima metà di settembre, ha annunciato, verrà organizzata a Tripoli una conferenza sull’immigrazione illegale «con la visione italiana e libica»...

Autorizzato lo sbarco a Pozzallo del cargo danese Alexander Maersk : a bordo 113 migranti : Lo sbarco a Pozzallo dell'imbarcazione danese Alexander Maersk, con a bordo 113 migranti soccorsi in mare, è stato Autorizzato dal Viminale, come reso noto dal sindaco della città siciliana. Il cargo danese è rimasto per quattro giorni al largo della Sicilia in attesa dell'autorizzazione per poter approdare in un porto italiano.Continua a leggere

Pozzallo - autorizzato lo sbarco dei 100 migranti della Maersk : Dopo giorni in mare, la nave cargo Alexander Maersk - con a bordo 113 migranti e ferma davanti al porto da venerdì - potrà attraccare a Pozzallo, con l'autorizzazione del Viminale.A darne notizia è il sindaco Roberto Ammatuna: "Non posso non manifestare la mia soddisfazione per la positiva conclusione della vicenda", ha dichiarato il primo cittadino che stamattina aveva lanciato un appello in tal senso, "Era una decisione attesa non solo da ...

Migranti - autorizzato lo sbarco a Pozzallo della 'Alexander Maersk' : E' stato autorizzato lo sbarco a Pozzallo , Ragusa, dei 113 Migranti da giorni in attesa sulla portacontainer danese "Alexander Maersk". Lo ha reso noto il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, che ...

Migranti - Maersk ok sbarco a Pozzallo : 21.46 Dal ministero dell'Interno è arrivata l'autorizzazione al cargo Alexander Maersk, fermo da giorni davanti al porto di Pozzallo, di poter attraccare al porto del Ragusano. Lo rende noto il sindaco Roberto Ammatuna sottolineando che "finisce così l'incubo per 110 Migranti che ospita a bordo che potranno essere accolti ed assistiti nel migliore dei modi". L'ingresso in porto, apprende l'Ansa, è previsto per le 22 circa.

Migranti - autorizzato lo sbarco dei 113 migranti bloccati sulla nave al largo di Pozzallo. Sindaco : “Finisce il loro incubo” : Dal ministero dell’Interno è arrivata l’autorizzazione al cargo commerciale Alexander Maersk, fermo da giorni davanti al porto di Pozzallo con 113 migranti a bordo, di poter attraccare al porto del Ragusano. Lo rende noto il Sindaco Roberto Ammatuna sottolineando che “finisce così l’incubo per 110 migranti che ospita a bordo che potranno essere accolti ed assistiti nel migliore dei modi”. L’ingresso in porto è previsto nella tarda ...

Migranti - sì allo sbarco a Pozzallo per il cargo danese fermo da giorni davanti al porto : I 113 dell' Alexander Maersk sbarcano a Pozzallo. Dopo quattro giorni di inspiegabile fermo in rada del cargo danese che giovedì ha soccorso un gommone in avaria, è finalmente arrivato il via libera ...

Migranti - sì allo sbarco a Pozzallo per il cargo danese fermo da giorni davanti al porto : La nave che giovedì ha soccorso un gommone in avaria era ferma in rada da 4 giorni. Via libera del Viminale allo sbarco nella notte, dopo che le condizioni dei 110 Migranti a bordo stavano diventando critiche per il maltempo