Poveri e Istat Il governo della percezione e la fuffa non percepita Adesioni

Povertà - Istat : “Nel 2017 oltre 5 milioni di Poveri assoluti - record dal 2005. Più di un milione sono minori” : L’Italia non ha mai avuto così tante persone che vivono in Povertà assoluta dal 2005, 13 anni fa. Lo raccontano i dati presentati dall’Istat: nel 2017 sono oltre 5 milioni coloro che sono in questa condizione e rappresentano circa un milione e 778mila famiglie. Il rischio di Povertà cresce all’aumentare dei figli minori: l’incidenza si attesta al 10,5% tra le famiglie con almeno un figlio e raggiunge il 20,9% tra quelle con tre o più ...

RAPPORTO ISTAT 2018/ Vecchi - soli - più Poveri : ecco la svolta necessaria : Il RAPPORTO sulla situazione socio-economica evidenzia declino demografico, inVecchiamento e precarizzazione del Paese. Serve in fretta una svolta.