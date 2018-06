Porto Genova | tir fermi dal 12 al 14

Crescita a doppia cifra per l'Aero Porto di Genova : L' Aeroporto di Genova prosegue il suo trend positivo facendo segnare un incremento di oltre il 10% del movimento passeggeri nei primi mesi dell'anno in corso . Decisiva, ai fini del raggiungimento ...

Genova - incidente sul lavoro in Porto - operaio ferito a Calata Sanità : incidente sul lavoro al terminal Sec di Sampierdarena. I vigili del fuoco della sede centrale, sono stati inviati dalla sala operativa a Calata Sanità in porto per soccorre re il conducente di una ...

San Benedetto al Porto - “un 5 al Gallo”. La campagna per il 5×1000 alla Comunità di Genova fondata da don Andrea Gallo : Un “5 al Gallo” per sostenere le attività della Comunità di San Benedetto al Porto fondata a Genova da don Andrea Gallo, il prete amico degli ultimi scomparso cinque anni fa. A lanciare la campagna per il 5 per mille ci sono le illustrazioni del disegnatore e autore satirico Vauro, grande amico di Don Andrea Gallo, e poi le tante persone che lo hanno incontrato nei propri percorsi di vita e desiderano sostenere la Comunità di San ...