Porti nel mirino Ue | l' Italia prepara la difesa

Calciomercato Napoli - svolta nella notte : ecco i due Portieri per Carlo Ancelotti : Calciomercato Napoli – Il Napoli si muove sul Calciomercato e blinda la porta, doppia operazione in entrata per il tecnico Carlo Ancelotti, accordo nella notte con l’Udinese, pronti a vestire la maglia azzurra Meret e Karnezis, nelle casse del club bianconero poco più di 35 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Il Napoli aveva da tempo individuato in Meret il sostituto ideale di Reina, poi la decisione a sorpresa di inserire nella ...

Laura Pausini - emozioni uniche nella Ciudad DePortiva di Cuba : ... che prende il nome dall'ultimo album di inediti pubblicato in tutto il mondo e certificato platino dopo pochi giorni. 'Fatti sentire' contiene anche E.STA.A.TE, il nuovo singolo della Pausini che ha ...

TrasPorti - al MIT primo incontro Toninelli - Zaia sul sistema Veneto : Teleborsa, - Il punto sul sistema dei Trasporti in Veneto : una discussione ad ampio spettro ha caratterizzato, oggi 27 giugno, il primo incontro nella sede del Ministero dei Trasporti , tra Danilo ...

Malta chiude i Porti alla Lifeline : "Possono entrare nelle nostre acque solo per ripararsi" : La nave Lifeline ha ricevuto il permesso di entrare in acque malese per cercare riparo dalle cattive condizione meteo. A renderlo noto è la stessa ong tedesca tramite Twitter. La nave, con a bordo 244 migranti...

Maurizio Sarri - trovato l’accordo con il Chelsea : il tecnico andrà a vivere nel centro sPortivo del club di Londra : È tutto pronto per l’arrivo in Premier League di Maurizio Sarri. Come riporta il Daily Mail, l’annuncio dell’intesa trovata tra l’ex allenatore del Napoli e il Chelsea è imminente e manca solo l’ufficializzazione. Sarri firmerà con il club londinese un contratto biennale con opzione per la terza stagione. E nell’accordo, secondo i media inglesi, il tecnico toscano ha chiesto anche di poter risiedere dentro il ...

Chelsea : Sarri è il nuovo allenatore - vivrà nel centro sPortivo : PANCHINA Chelsea- Ultime ore prima dell’ufficializzazione di Maurizio Sarri come nuovo tecnico del Chelsea. Secondo la stampa britannica l’annuncio e’ ormai imminente, dopo il raggiungimento dell’accordo tra i Blues e il Napoli, che ha accettato di liberare l’ex tecnico dietro il pagamento di poco piu’ di cinque milioni di euro. Trovata l’intesa tra i due club, non sembrano esserci piu’ ostacoli ...

Chelsea-Sarri pronti per l'annuncio : il tecnico vivrà nel centro sPortivo di Cobham : Ultime ore prima dell'ufficializzazione di Maurizio Sarri come nuovo tecnico del Chelsea. Secondo la stampa britannica l'annuncio è ormai imminente, dopo il raggiungimento dell'accordo tra i Blues e ...

ALISSON AL REAL MADRID / Calciomercato - il Portiere titolare nella vittoria del Brasile : ALISSON al REAL MADRID, Calciomercato: ci sono due motivi per cui l'affare con la Roma è in fase di stallo. Tra domanda e offerta ci sono 10 milioni e lo spogliatoio spinge per Navas.(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 20:02:00 GMT)

TrasPorti - Ministro Toninelli : Alta Velocità eccellenza - sfida adesso è TPL : Teleborsa, - L'Alta Velocità in Italia è un'eccellenza, ma ora la "sfida" è rappresentata dal Trasporto Pubblico Locale , che va migliorato e sviluppato sul modello dei treni di Alta Velocità. Lo ha ...

Lifeline - Toninelli : Malta apra i suoi Porti : Botta e risposta tra i due governi su un’altra imbarcazione intervenuta in soccorso di migranti al largo della Libia e lasciata senza approdo. Salvini fa sapere: «La nave è fuorilegge»

Ministro Bussetti - lo chiediamo da 50 anni : Porti la musica nelle scuole : Sul Corriere della sera dell’11 giugno scorso Uto Ughi è voluto intervenire nel merito di una lettera aperta dello storico Ernesto Galli della Loggia indirizzata al neo Ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, quello (per intenderci) che i giornaloni – in luogo del più appropriato “professore di educazione fisica” – hanno più volte definito “maestro di ginnastica” ma che nel frattempo – oltre ad essere ...

Nella Spagna dei Porti aperti - gli israeliani sono “personae non gratae” : Roma. Con il caso della nave Aquarius, la Spagna del nuovo governo socialista di Pedro Sánchez ha mostrato il suo volto accogliente e aperto. Ma in sordina e lontano dalle telecamere, tutte concentrate nel porto di Barcellona, la stessa Spagna stava diventando la nazione europea più ostile a Israele