Porsche Studio | un concetto tutto nuovo di store Ora anche a Milano

(Di giovedì 28 giugno 2018) Comprare l’ultimo modello dimentre fai shopping in centro? Ora puoi., nella centralissima via della Spiga, dove ha appena aperto il quintodel pianeta, il secondo in Europa dopo quello di Sylt, in Germania. È undistributivoquello di, che nella sua installazione meneghina unisce in un’area di circa 400 metri quadrati le autoe gli accessori lifestyle della consociataDesign: orologi, moda e abbigliamento sportivo, valigeria e borse, occhiali, dispositivi audio ed elettronici. Così, se in una vetrina è protagonista il Mate RS, smartphone superdeluxe realizzato in collaborazione con Huawei, in quella accanto si fa ammirare da chi passeggia per il Quadrilatero una911 GT3 RS verde lucertola, alle cui linee e nome il telefono esplicitamente è ispirato. E puoi comprarla qui, personalizzando la ...