Il segretario di Stato Usa,Mike, smorza l'entusiasmo del presidente Trump dopo lo storico summit col leader nordcoreano Kim Jong-Un a Singapore. "Non c'è più alcunada parte della Corea del Nord", aveva twittato Trump tornando a Washington. Il presidente "intendeva" che gli Stati Uniti "hanno ridimensionato" la minacia di Pyongyang,ha dettoin audizione in Senato,secondo la Cnn. Il capo della diplomazia Usa non ha voluto fornire dettagli sulle richieste americane a Pyongyang.(Di giovedì 28 giugno 2018)