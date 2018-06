: Scavi di Pompei, trovata la testa del fuggiasco ucciso dall'eruzione [news aggiornata alle 12:49] - rep_napoli : Scavi di Pompei, trovata la testa del fuggiasco ucciso dall'eruzione [news aggiornata alle 12:49] - CyberNewsH24 : #Pompei:trovata testa 'ultimo fuggitivo' - TelevideoRai101 : Pompei:trovata testa 'ultimo fuggitivo' -

Aveva fatto scalpore, nelle scorse settimane, il ritrovamento adell' "", sorpreso dalla nube piroclastica del Vesuvio tra i vicoli della Regio 5. Sotto un masso di 300 kg era stato individuato il corpo decapitato dell'uomo, che una gamba malata aveva rallentato nella fuga. Oggi il direttore del Parco archeologico, Osanna, annuncia il ritrovamento del cranio, con la bocca spalancata "in modo impressionante", dice. "Non è morto per choc termico né per il masso, ma per soffocamento", rivela Osanna.(Di giovedì 28 giugno 2018)