Pompei | trovata la testa dell' ultimo fuggiasco Osanna | ha avuto una morte

Archeologia - Pompei : trovata la testa del fuggiasco - “ha avuto una morte veramente orribile” : “Non è morto per shock termico o per il masso che gli è caduto addosso, ma per soffocamento, il fuggiasco trovato nelle scorse settimane a Pompei“: lo ha spiegato oggi all’ANSA il direttore del parco archeologico di Pompei Massimo Osanna. “Abbiamo appena trovato anche il teschio, con la bocca spalancata in modo impressionante“, cosa che “ci fa pensare che il pover’uomo abbia avuto una morte veramente ...