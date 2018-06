Pompei | ritrovato teschio ultimo fuggiasco | morto per soffocamento

Ritrovato il teschio del fuggiasco di Pompei : "Non è morto per choc termico o per il masso che gli è caduto addosso, ma per soffocamento il fuggiasco trovato nelle scorse settimane a Pompei". Lo annuncia al forum in corso all'ANSA il direttore del parco archeologico di Pompei Massimo Osanna annunciando i continui e interessantissimo sviluppi degli scavi. "Abbiamo appena trovato anche il teschio, con la bocca spalancata in modo impressionante", aggiunge. Di sicuro, ...

L'ultima scoperta di Pompei : ritrovato il tesoretto del fuggiasco : Un sacco di cuoio con 20 denari d'argento e una chiave in ferro, probabilmente quella di casa. Dopo l'anticipazione del Mattino, il direttore del parco archeologico Massimo Osanna conferma...

A Pompei ritrovato il tesoretto del fuggitivo : Un sacco di cuoio con 20 denari d'argento e una chiave in ferro, probabilmente quella di casa. A Pompei - annuncia all'ANSA il direttore del parco archeologico Massimo Osanna - sotto lo scheletro del fuggitivo è stato trovato il suo tesoro, particolare che aggiunge un nuovo tassello alla storia drammatica dell'uomo claudicante che morì guardando il Vesuvio. "20 monete d'argento equivalenti a 80 sesterzi e 500 euro di oggi, una ...

Pompei : ritrovato il tesoretto del fuggitivo : I resti dell'uomo claudicante che morì guardando il Vesuvio sono stati ritrovati recentemente - Ancora importanti scoperte dagli scavi a Pompei. Un sacco di cuoio con 20 denari d'argento e una chiave ...

Nuova scoperta a Pompei : ritrovato l'ultimo fuggiasco : Ha avuto in sorte una fine orribile e l'ha guardata in faccia, investito dalla furia bollente del Vesuvio che gli ha scagliato addosso, decapitandolo, un masso di 300 chili. A Pompei- documenta in anteprima l'ANSA - gli scavi hanno restituito una Nuova vittima, un 35enne con una gamba malata che forse proprio per la sua disabilità si era attardato nella fuga. Una scoperta "drammatica ed eccezionale", commenta il direttore del Parco ...

Ritrovato a Pompei scheletro di un bambino di 7 anni : ...potessero proteggerlo dallo spavento e dall'inferno di fuoco che di lì a breve si sarebbe abbattuto in quella che all'epoca era una delle più fiorenti città di villeggiatura ante-litteram del mondo ...