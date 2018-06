Pompei apre alle sfilate di moda : ANSA, - ROMA, 28 GIU - Nessuno scandalo per la moda tra le rovine di Pompei , purché si tratti di "eventi al top, niente matrimoni". Lo dice al FORUM ANSA il direttore del parco archeologico Massimo ...

Autunno 2018 - il nuovo sabato sera di Rai 1 : apre Stanotte a Pompei - poi quattro puntate di Ulisse e la Clerici con Portobello : Alberto Angela La promozione di Alberto Angela e, a seguire, l’effetto Antonella Clerici. Rai 1 ha scelto a chi affidare le sorti del sabato sera della rete per l’Autunno 2018, quando Canale 5 schiererà la nuova edizione di Tú sí que vales. Dell’arrivo di Angela sulla prima rete se n’era già parlato, ma ora il direttore Angelo Teodoli – in un’intervista al Giornale – dà qualche dettaglio in più ...