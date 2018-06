Polizia | a Venezia Conferenza regionale su cooperazione internazionale 2

Polizia : a Venezia Conferenza regionale su cooperazione internazionale : Venezia, 28 giu. (AdnKronos) - Questa mattina, presso la Sala Conferenze Auditorium Città Metropolitana di Venezia, il vice capo della Polizia Nicolò Marcello D’Angelo ha presieduto la Conferenza regionale sulla cooperazione internazionale di Polizia. L'incontro incentrato sugli strumenti di contras

Polizia : a Venezia Conferenza regionale su cooperazione internazionale : Venezia, 28 giu. (AdnKronos) – Questa mattina, presso la Sala Conferenze Auditorium Città Metropolitana di Venezia, il vice capo della Polizia Nicolò Marcello D’Angelo ha presieduto la Conferenza regionale sulla cooperazione internazionale di Polizia. L’incontro incentrato sugli strumenti di contrasto al crimine transnazionale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha visto la partecipazione del Direttore del Servizio per la ...

Venezia : vende acqueforti rubate - negoziante le riconosce e chiama la Polizia : Venezia, 25 giu. (AdnKronos) - È successo ieri pomeriggio. Un uomo sulla quarantina si è rivolto ieri pomeriggio ad un noto negoziante d’arte del sestiere Castello per proporgli la vendita di una trentina di acqueforti raffiguranti la città. Il negoziante ha immediatamente riconosciuto la mano e le

La scorta della Polizia Stradale del Friuli Venezia Giulia all'Adriatica Ionica Race : Sempre più saldo quindi il connubio Polizia Stradale e mondo del ciclismo al motto: Polizia Stradale…un punto fermo sempre in movimento.. Si inizierà con una crono a squadre BIM CICLABILE ...

Venezia : accordo tra Polizia e Confindustria per contrasto crimini informatici : Venezia, 30 mag. (AdnKronos) – La prevenzione e il contrasto ai crimini informatici per la difesa delle infrastrutture critiche sono al centro dell’accordo tra la Polizia di Stato e Confindustria Venezia Area Metropolitana di Venezia e Rovigo.Il Protocollo sarà siglato oggi da Emanuela Napoli, Dirigente del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni Veneto e dal Presidente di Confindustria Venezia e Rovigo, Vincenzo ...

Venezia : rumena tenta truffa in banca - arrestata dalla Polizia : Venezia, 16 mag. (AdnKronos) - Lunedì sera il direttore di una banca del centro di Mestre si è rivolto al Commissariato di zona per segnalare il caso sospetto di una donna che si era appena presentata per aprire un conto. La donna era arrivata a ridosso della chiusura della filiale e aveva presentat

Venezia - no global rimuovono tornello al ponte di Calatrava : “Non è una riserva”. La Polizia : “Cercano solo pubblicità” : “Venezia non è un luna park” si legge in uno dei cartelli mostrati dagli attivisti del centro sociale Morion. Il gruppo di no global ha rimosso il tornello del ponte di Calatrava installato sabato 28 aprile per regolamentare l’accesso dei turisti nella città storica. Le forze dell’ordine, insieme alla polizia municipale che presidia costantemente il varco di piazzale Roma e quello della stazione Santa Lucia, stanno ...

Venezia : entrano in funzione i tornelli - a gestirli la Polizia locale : La decisione per deviare il flusso turistico nelle previsioni molto alto. La municipale potrebbe bloccare i varchi nelle zona del ponte di Calatrava e di S.Lucia e dirottare i turisti in altri ...