Più delitti con più pistole? No | è una falsità

(Di giovedì 28 giugno 2018) "Dei dati Censis sulla sicurezza si possono dare due letture. Una è la più semplice, l'altra la più vera". È Ruggero Pettinelli a parlare. Giornalista di Armi e Tiro, e uno dei massimi esperti italiani di armi, apprezzato per la sua oggettività lontana da ogni pregiudizio, nemico delle semplificazioni ideologiche.Ci dica la lettura più semplice."Dire che gli italiani si vogliono armare. Magari è anche vero ma è inutile. Perché se poi il legislatore non rende più facile ottenere le licenze la cosa finisce lì".E allora?"E allora c'è la seconda lettura, che parte da un altro dato. Nel 2016 il Viminale ha contato oltre 1,3 milioni di licenze rilasciate, con un aumento sensibile rispetto all'anno scorso. Più aumentano le armi più diminuiscono i reati. E questo smentisce il sillogismo tradizionale per cui più armi uguale più".Forse anche grazie al fatto che noi italiani non abbiamo ...