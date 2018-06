Pink è tra i cantanti che nel 2019 avranno una stella sulla Walk of Fame a Hollywood

Pink : «Spero di sembrare più vecchia tra 10 anni - vorrà dire che sono viva» : La rocker Pink di recente ha difeso a spada tratta la posizione di chi sceglie di invecchiare naturalmente e di non ricorrere a interventi estetici per nascondere l’età. La dichairazione della trentottenne, mamma di due bambini e vincitrice di tre Grammy Awards, è arrivata in risposta a un tweet di un hater che ha cinguettato: «Wow Pink looks so old that should be named Purple instead», ovvero «Wow Pink sembra così vecchia che dovrebbe ...