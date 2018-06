Piazza Affari | -0 | 58% | chiude in calo con Europa su paura dazi

Borsa - Piazza Affari chiude in negativo : Ftse Mib -0 - 58% : Chiusura in territorio negativo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,58% a 21.432 punti, mentre il Ftse All Share ha lasciato sul terreno lo 0,55% a quota 23.616 ...

Piazza Affari : in bella mostra Ratti : Seduta decisamente positiva per la big italiana del tessile , che tratta in rialzo del 2,14%. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, si nota che Ratti ...

Piazza Affari : seduta molto difficile per Aeffe : Ribasso scomposto per la società italiana di articoli e accessori per l'abbigliamento , che esibisce una perdita secca del 3,66% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di Aeffe rileva ...

Piazza Affari in calo insieme alle altre Borse europee : All'ordine del giorno figurano temi scottanti quali migrazione, sicurezza, difesa, Brexit e, ovviamente, economia e finanza. Intanto, la BCE rimane più che mai decisa a proseguire con gli stimoli per ...

Limature per il comparto alimentare a Piazza Affari - -0 - 39% - - scambi al ribasso per Enervit - -3 - 15% - : Teleborsa, - L'Indice del settore alimentare italiano sta limando qualche punto dai livelli di chiusura della vigilia, mentre l'EURO STOXX Food & Beverage è senza direzione. Il FTSE Italia Food & ...

Piazza Affari : si concentrano le vendite su Aeroporto di Bologna : Composto ribasso per l' Aeroporto situato nel cuore della food valley emiliana , in flessione dell'1,82% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra ...

Rai Way : giornata nera in Borsa a Piazza Affari : Aggressivo ribasso per Rai Way , che passa di mano in perdita del 2,25%. Lo scenario su base settimanale di Rai Way rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid ...

Vola a Piazza Affari Bio On : Vigoroso rialzo per Bio On , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,77%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza ...

A Piazza Affari corre Banca Carige : Grande giornata per la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,56%. Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE MIB su base settimanale, si scopre che ...

Piazza Affari : scatto rialzista per Datalogic : Prepotente rialzo per Datalogic , che mostra una salita bruciante del 3,10% sui valori precedenti. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Datalogic evidenzia un andamento più marcato ...

Piazza Affari : in forte denaro Mediaset : Ottima performance per il Biscione , che scambia in rialzo del 2,40%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Mediaset più pronunciata rispetto ...

Piazza Affari avvia senza slancio insieme all'Europa : All'ordine del giorno figurano temi scottanti quali migrazione, sicurezza, difesa, Brexit e, ovviamente, economia e finanza. Nessuna variazione significativa per l' Euro / Dollaro USA , che scambia ...