Phil Spencer parla del lavoro con gli sviluppatori giapponesi e della prossima

La prossima Xbox potrebbe avere maggiori fps - parole di Phil Spencer : Ormai è più che ufficiale la notizia secondo la quale Microsoft starebbe già lavorando ad una prossima Xbox conosciuta internamente con il nome in codice di Scarlett e in arrivo, forse, nel 2019; Phil Spencer ci svela qualche informazione in più. Durante la conferenza stampa dell’E3 2018 di Microsoft, Phil Spencer, il dirigente e responsabile del settore Xbox, ha rilasciato interessanti dettagli in merito alle future console della ...

Phil Spencer : "A inizio generazione Sony ha fatto meglio di noi nel supporto agli indie" : Sul palco della conferenza Microsoft Phil Spencer è intervenuto per annunciare molte novità tra cui l'acquisizione di alcuni studi di sviluppo, e per rilanciare l'impegno della compagnia nel supporto agli indie.Come riporta Gaming Bolt, in un panel dell'E3 Coliseum il capo della divisione Xbox ha potuto parlare ulteriormente della questione, ammettendo l'ottimo lavoro svolto da Sony a inizio generazione ma assicurando al contempo che Microsoft ...

Una chiacchierata con Phil Spencer sulle Xbox della prossima generazione - intervista : Durante la conferenza Microsoft all'E3 2018, Phil Spencer, il capo della divisione Xbox, ha annunciato che i lavori per la “prossima Xbox” sono iniziati. Ecco la dichiarazione completa:"Lo stesso team che ha architettato Xbox One X con le sue prestazioni senza precedenti è a lavoro sulle prossime console Xbox. Daremo il massimo, ancora una volta, per fissare un nuovo standard per le console da gioco."La conferma che Microsoft è al lavoro su un ...

Phil Spencer ha affermato che acquisire nuovi studi era un'azione necessaria. : Durante la conferenza Microsoft di questo E3, il boss di Xbox Phil Spencer ha annunciato l'acquisizione di ben 5 studi, che entreranno a far parte della scuderia Microsoft, parliamo di Compulsion Games, Playground Games, Ninja Theory, Undead Labs e The Initiative.Come riporta WCCFTECH, Spencer ha parlato dell'argomento durante l'episodio dedicato all'E3 di Inside Xbox:"Abbiamo avuto una lunga relazione con questi studi e siamo stati in grado di ...

E3 2018 : Phil Spencer conferma una nuova Xbox in sviluppo nel corso della conferenza di Microsoft : L'anno scorso, Microsoft ha lanciato Xbox One X e aveva promesso di essere già al lavoro sul successore di Xbox One. Ora, come riporta Gamingbolt, abbiamo la conferma di quanto affermato in passato.Verso la fine del briefing E3 di Microsoft che si è concluso poco fa, il boss di Xbox, Phil Spencer, ha confermato che il team responsabile di Xbox One X ha già iniziato a lavorare sulla prossima console Xbox.Questa è la prima volta che sentiamo ...

E3 2018 : Phil Spencer promette "15 world premiere e molto altro" alla conferenza Xbox : A poco più di un'ora dall'inizio della conferenza E3 2018 di Xbox l'attesa è inevitabilmente alle stelle e le tante indiscrezioni e rumor avranno finalmente una conferma o una smentita a partire dalle 22:00.Sappiamo che la conferenza dovrebbe durare circa 100 minuti e ora abbiamo delle informazioni anche su quelli che dovrebbero essere i contenuti che caratterizzeranno questi 100 minuti. Il boss della divisione gaming di Microsoft, Phil Spencer, ...

Hideo Kojima e Phil Spencer saranno presenti all' E3 Coliseum : Anche quest'anno si rinnova il consueto appuntamento con l'E3 Coliseum che vedrà la partecipazione di grandi nomi provenienti dal mondo dei videogiochi e non solo.Come riporta VG247.com l'evento in questione sarà presentato da Geoff Keighley e darà spazio ad ospiti del calibro di Hideo Kojima e del director Jordan Vogt-Roberts, responsabile di Kong: Skull Island e al lavoro sull'adattamento cinematografico di Metal Gear. Ma non finisce qui, ...

Xbox : Phil Spencer parla del videogioco attraverso le generazioni : L'E3 si fa sempre più vicino e come sottolinea Comicbook l'argomento "videogiochi" si fa sempre più caldo.Ebbene come abbiamo avuto modo di vedere la direzione che prenderà l'intero settore è qualcosa in continuo divenire, e si tratta certamente di un argomento appassionante soprattutto per le i grandi produttori che devono tenere sott'occhio l'intero mercato e il suo evolversi, anticipando le necessità del consumatore e l'evoluzione ...

Phil Spencer svela la durata della conferenza E3 2018 di Microsoft : Manca pochissimo all'inizio dell'E3 2018, i protagonisti dell'industria, sviluppatori e publisher, sono ormai pronti all'importante evento di Los Angeles e, ovviamente, anche Microsoft ha già preparato tutto il necessario per tenere la sua attesa conferenza in programma domenica, 10 giugno, alle ore 22 (italiane).La conferenza del colosso di Redmond è di particolare interesse perché Microsoft dovrà, in qualche modo, rispondere alla strategia ...

Phil Spencer spera che l'Xbox Adaptive Controller guiderà l'industria verso l'accessibilità : l'accessibilità nei videogiochi è spesso un ostacolo per persone portatrici di disabilità mentali o fisiche, ma con l'annuncio dell'Xbox Adaptive Controller Phil Spencer spera che l'industria avrà un occhio di riguardo verso chi necessita dispositivi particolari.In un recente articolo pubblicato da Ars Technica Spencer ha svelato qualche dettaglio in più legato alla periferica:"Non trasformerò mai questa cosa in una competizione tra Sony, ...

Perché Microsoft non svilupperà un Battle Royale : parla Phil Spencer : Secondo il responsabile della divisione Xbox di Microsoft, Phil Spencer, un Battle Royale di Microsoft non è in programma. Da coem scrive su Twitter si comprende come abbia apprezzato il successo del genere Battle Royale. Tuttavia ha aggiunto che i fan non dovrebbero aspettarselo da Microsoft. Non ci sarà, almeno a breve un videogioco first party sviluppato da Microsoft a tema Battle Royale. I fan dovrnano calmare le aspettative. Cosa ...

Un battle royale esclusiva Microsoft? La risposta di Phil Spencer : Se chiunque chiedesse a un appassionato dei videogiochi quale possa essere considerato il genere più in voga del momento la risposta sarebbe pressoché inevitabile: i battle royale. I numeri fatti registrare da PlayerUnknown's battlegrounds e soprattutto da Fortnite sono d'altronde sotto agli occhi di tutti e spingono a riflettere sulla possibilità che anche le compagnie più importanti si concentrino su questa tipologia di gameplay, quanto meno ...