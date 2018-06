Petrolio | perché l’accordo tra i paesi esportatori sull’aumento della produzione non

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 giugno 2018) Un incrementodi circa 1 milione di barili al giorno, circa l’1% dell’output mondiale, dal prossimo luglio. E’ la decisione presa il 23 giugno al vertice dell’Organizzazione deidi, a Vienna, e annunciata alla presenza del ministro dell’Energia russo Aleksander Novak. L’incontro puntava a dare una risposta collettiva all’appello per calmierare il prezzo del greggio, avanzato soprattutto da Stati Uniti, Cina e India. Al centrodiscussione il superamento del vigente accordo fra iOpec e non – questi ultimi capeggiati dalla Russia – in vigore dalla fine del 2016. Il vertice è stato secondo Novak un “forte segnale” che risponde alle richieste del mercato. Che però non è parso rassicurato: nel giorno dell’annuncio, le quotazioni del Wti e del Brent sono cresciute rispettivamente del 4,6% e del 3,1% mentre da inizio ...