Pestato a 16 anni a Napoli per una camicia troppo sgargiante | tra l' indifferenza dei

(Di giovedì 28 giugno 2018) A 16è stato aggredito e picchiato perché indossava una. È successo ae a denunciare il fatto è stata l'assemblea transfemminista di "Non una di meno -" che sulla sua pagina Facebook ha riportato la testimonianza della vittima. Si tratta dell'"ennesima vile aggressione", si legge. Il fatto è avvenuto a Villa Floridiana nel tardo pomeriggio del 25 giugno. Il ragazzo scrive di essere stato avvicinato da un trentenne che, "senza nessun tipo di interazione, inizia ad insultarmi per la mia, poi mi dà del ricchione. Io non gli do retta e continuo a camminare". L'uomo, però, raggiunge il ragazzo, e "con uno schiaffo seguito da un pugno, mi manda a terra e inizia a colpirmi ripetutamente con calci mentre urlava 'tu non sai chi sono io, ti sparo e ti faccio morire qua a terra!'". Tutto questo - ...