Perché le proposte di Galli della Loggia e Calenda non sono di sinistra

(Di giovedì 28 giugno 2018) È l’ora più buia per il Pd, quella che prelude alla dissoluzione e alla catastrofe dopo l’ennesimo risultato elettorale deludente. Tutto suggerirebbe un rivolgimento, un colpo di reni e un salto per cambiare tutto, per ricostruire, per fare tabula rasa di un esperimento nobile ma mal riuscito, che ha portato alla consunzione di quelle due (e più) tradizioni che nel Partito democratico avevano trovato il modo di stare insieme e di continuare a dare un contributo alla società italiana attraverso la vivificazione di principi e valori alla base del nostro vivere repubblicano. Ma se quei principi e quei valoristati traditi e vilipesi, e lostatila classe dirigente di quel partito non è stata in grado di tradurli per il tempo presente, allora occorre farsi qualche domanda sull’utilità di continuare ad abitare un soggetto politico ormai boccheggiante, oppure se non sia ...