Perché il lavoro è qui

Le negano il lavoro Perché lesbica : "Ci servono donne - non maschi mancati" : Niente lavoro perché lesbica. È la triste storia di discriminazione di cui è rimasta vittima Valentina, giovane omosessuale romana, dopo aver risposto a un annuncio di lavoro per uno stand di tiro al bersaglio alla manifestazione "Lungotevere in Festa 2018". Nella breve conversazione su Facebook la ragazza si è vista negare il colloquio a causa del suo orientamento sessuale: "A noi servono donne, non maschi mancati. ...

Occupazione - Perché i giovani non trovano lavoro : Formazione carente su tutti i fronti. Le ragioni per cui l'Italia è prima in Europa per la quota di Neet, gli under 25 che non studiano né lavorano

Lavoro - Perché i contratti a termine non sono nati con il Jobs Act. E ci saranno ancora : In uno dei suoi primi interventi da ministro, Luigi Di Maio ha sfoderato un vecchio cavallo di battaglia:?la rivisitazione del Jobs act, la riforma dell’impiego varata dal governo Renzi nel 2014 e accusata di creare «troppa precarietà» in un mercato già stravolto dalla crisi. Ma i problemi lavorativi dei giovani vengono da lontano...

«Offro lavoro a 1.500 euro al mese - ma gli italiani rifiutano Perché non vogliono fare i turni» : Ma davvero gli immigrati ci tolgono il lavoro? Certamente in tanti casi ci sono ragazzi extracomunitari che si accontentano di salari molto bassi pur di lavorare, ma quello che è successo ad...

“Non volevano che continuasse a studiare Perché ha l’Asperger - ora mio figlio ha due lauree e un lavoro” : “Non volevano che continuasse a studiare perché ha l’Asperger, ora mio figlio ha due lauree e un lavoro” Quando era solo un bambino gli avevano diagnosticato un ritardo mentale e i docenti erano contrari che proseguisse gli studi dopo la terza media. Oggi la madre, che vive tra Cuneo e Nizza, racconta a Tgcom24 la […] L'articolo “Non volevano che continuasse a studiare perché ha l’Asperger, ora mio figlio ha ...

Crotone - chirurgo sospeso Perché faceva bene il suo lavoro : Le Iene hanno raccontato la storia assurda di Giuseppe Brisinda , un chirurgo calabrese rientrato nella sua terra dopo diverse esperienze professionali importanti, tra cui quella al Policlinico ...

Perde posto “Perché nera” - imprenditore le offre un lavoro : “Verrà a Firenze” : Perde posto “perché nera”, imprenditore le offre un lavoro: “Verrà a Firenze” Perde posto “perché nera”, imprenditore le offre un lavoro: “Verrà a Firenze” Continua a leggere

