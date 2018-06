Pensioni | Ufficio parlamentare di bilancio | “Con minori flussi migratori aumenterà

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 giugno 2018) Saranno soprattutto ia determinare l’andamento della spesa italiana per lenel medio e lungo periodo. Se gli arrivi diminuiranno, salirà l’incidenza di quella voce sul pil. A fare i calcoli, arrivando a risultati simili a quelli contenuti nell’ultimo Documento di economia e finanza, è stato l’di, l’organismo indipendente che svolge analisi e verifiche sulle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica. L’Upb, nel focus ‘Le proiezioni di medio-lungo periodo della spesastica’, ha messo a confronto le proiezioni della Ragioneria generale dello Stato, del Fondo monetario internazionale e del Working group on ageing populations and sustainability (Awg) dell’Ecofin. Dai tre studi emergono risultati differenti, causati dalle divergenze “talora anche in misura marcata”, delle ...