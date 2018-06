Pensioni | rischio spesa più alta con meno occupati e flussi migratori

Riforma Pensioni 2018/ Assegni degli italiani a rischio con il taglio dei vitalizi (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018: ultime notizie sul Governo Conte, su Quota 100 e i cambiamenti della Legge Fornero. Le novità sul mondo previdenziale e le mosse di Di Maio(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 13:47:00 GMT)

Stop BCE : se tocca riforma Pensioni Italia mette a rischio bilancio : ... in un contesto caratterizzato da incertezza politica in Italia. 'Le oscillazioni sui mercati dei titoli di Stato si sono propagate in parte ad altri segmenti di mercato e la volatilità sui mercati ...

Bce preoccupata dal rischio di 'rovesciamento' su riforme Pensioni : Roma, 28 giu. , askanews, La Banca centrale europea esprime preoccupazione per il rischio di 'rovesciamento' delle riforme sulle pensioni in Italia e altri Paesi, come la Spagna. E lancia nuovi ...

Bce : “In Italia rischio dietrofront su Pensioni” : Roma, 28 giu. – (AdnKronos) – “In alcuni paesi (ad esempio in Italia e in Spagna) il rischio che si compiano passi indietro rispetto alle riforme pensionistiche precedentemente adottate sembra elevato”. Lo sottolinea la Bce nel Bollettino economico precisando come – al contrario – “in diversi paesi con livelli già elevati di debito pubblico” (come l’Italia) “sono necessari ulteriori ...

Bce : "In Italia e Spagna rischio che le riforme Pensionistiche siano cancellate" : MILANO - Il Bollettino della Bce appena pubblicato è disseminato di moniti all'azione di governo in Italia, così come in altri Paesi. Lungi dall'essere un documento politico, il report della Banca ...

Bce : rischio dietrofront sulle Pensioni : 10.57 "In alcuni Paesi (per esempio Spagna e Italia) sembra esserci elevato rischio che le riforme delle pensioni adottate in precedenza siano cancellate".Lo nota la Bce nel suo Bollettino economico, chiedendo "ulteriori sforzi" ai Paesi con debito pubblico già elevato per ridurre il previsto aumento della spesa connessa all'invecchiamento demografico Poi:lo spread è salito"quando i mercati hanno appreso i dettagli del programma del nuovo ...

Riforma Pensioni 2018/ Allarme Corte dei Conti “bilancio fragile rischio spesa previdenziale” (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, ultime notizie su Quota 100, taglio a Pensioni d'oro: le critiche al Governo del leader Confindustria e del giuslavorista Pietro Ichino. Le priorità e i problemi(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 11:50:00 GMT)

Pensioni scuola e accertamento contributi : 33 mila docenti e Ata a rischio uscita nel 2018 : Continuano a far discutere le Pensioni del personale della scuola per i particolari tempi di uscita e i meccanismi di calcolo dei contributi rispetto agli altri trattamenti Pensionistici. Secondo quanto riporta Italia Oggi, infatti, per 33 mila contribuenti, tra docenti e impiegati amministrativi, tecnici e ausiliari Ata in servizio nell'anno scolastico 2017/2018, l'uscita al 1° settembre 2018 non risulterebbe, ad oggi, confermata dall'Inps. In ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Quota 100 - rischio ‘penalizzazione’ per le fasce più deboli (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie sul Governo e Quota 100: Di Maio, "finanziarla con taglio vitalizi e PENSIONI d'oro". Usb attacca Inps e l'esecutivo: tutte le novità (Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 12:50:00 GMT)

Pensioni flessibili - tra l'abolizione dell'APE e la quota 100 c'è il rischio di iniquità : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 9 giugno 2018 vedono prore il dibattito sulla flessibilita' previdenziale e sulle proposte di area governativa, con particolare riferimento alle possibili iniquita' derivanti dall'eliminazione dell'APE e dalla quota 100 [VIDEO] con eccessivi vincoli anagrafici. D'altra parte, se l'opposizione su questi punti appare particolarmente critica, anche dai comitati ci si comincia a domandare se il prossimo ...

Pensioni e LdB2019 - con la quota 100 rischio penalizzazione : al Governo chiesta precisione : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 19 giugno 2018 vedono prore la discussione politica sulla quota 100 e sulle altre misure in preparazione quota 41 e proroga dell'opzione donna. Nel frattempo il Ministro dell'Interno ribadisce la volonta' di procedere il prima possibile con il superamento della legge Fornero [VIDEO], mentre il Premier Conte torna a sottolineare l'importanza del reddito e delle Pensioni di cittadinanza come strumenti per ...